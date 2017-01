La capital del Imperio Británico es uno de los principales centros financieros del mundo. También es, con casi 16 millones de visitantes, la segunda ciudad más visitada del mundo solo por detrás de Bangkok. Sin duda, existen multitud de ciudades europeas en las que podemos empaparnos de cultura, tradición, gastronomía, paisaje, pero sin dudas Londres es de las más importantes de todo el continente. Londres es esa ciudad donde los contrastes entre clasicismo y modernismo se observan por donde uno mire. En su arquitectura, sus lugares de ocio, las comunicaciones, o simplemente la forma de vida diaria, vemos como conviven las tradiciones medievales y típicas formalidades del caballero británico con las más modernas instalaciones y formas de entender la diversión en nuestro nuevo siglo XXI. Como un gran contraste, Londres alberga además, los clubs, discotecas y los lugares de ocio más modernos y conceptualmente más innovadores del mundo. Las comunicaciones le siguen en modernidad y también los aeropuertos: la capital dispone de seis. Las punteras instalaciones ferroviarias se completan con el renombrado Eurostar, un tren de alta velocidad que une Londres y París a través del Canal de la Mancha, mediante un túnel submarino, alcanzando en algunos de sus tramos los 300 km/hora. Existen muchas cosas en Londres que un viajero no puede dejar de ver (y de las que seguramente haya oído hablar alguna vez en su vida), entre ellos:El Big Ben (la famosa Torre del Reloj, cuyas campanas repican cada 15 minutos), el Tower Bridge (puente levadizo sobre el río Támesis), el London Eye (la gran rueda mirador que está abierta al público), la Abadía de Westminster (iglesia nacional de la coronación, donde reposan restos de personajes famosos), el Buckingham Palace (la residencia de la familia real Británica, donde se puede observar el famoso cambio de guardia y comprobar si la reina está en su interior si la bandera "Royal Standard" ondea en la fachada), el Palacio de Westminster (les sonará debido a que el Big Ben forma parte de él), la Torre de Londres (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), la plaza Trafalgar Square, PicadillyCircus y la Catedral de San Pablo (donde se han celebrado gran cantidad de acontecimientos importantes). Algunas otras cosas de las que quizás, no se haya oído hablar tanto pero también gustarán mucho: el monumento a Peter Pan, la estatua de Sherlock Holmes (o su museo), el memorial a Lady Di, el Guerkin (edificio gigantesco en el distrito financiero) o los Carnavales del barrio de Notting Hill (en Agosto). Para los fanáticos del deporte, podemos encontrar y visitar el Stamford Bridge (hogar del Chelsea FC, donde poder realizar una visita guiada), el EmiratesStadium (propiedad del Arsenal, donde también pueden realizarse visitas) o Wimbledon, donde se disputa el famoso y más antiguo torneo de tenis del mundo. Alejándonos un poquito de Londres, podremos visitar el estadio del Manchester United FC (Old Trafford) o el circuito de Donington Park para los que aman la velocidad. Para aquellos amantes de las compras, Londres cuenta con un montón de lugares perfectos con los que podrán entretenerse, como por ejemplo los centros comercialesHarrods o Harvey Nichols. Sino, pueden optar por perderse por las calles de Londres visitando tiendas: Oxford Street (donde encontrar todo tipo de tiendas), Regent Street (con una asombrosa tienda de juguetes), la zona de Convent Garden o, si buscan algo más lujoso, Bond Street (que nada tiene que ver con la galería de tatuadores que todos conocemos). A pesar de que los ingleses comen y cenan más temprano que en varios otros destinos, la mayoría de los restaurantes están adaptados al turismo. El plato más típico y reconocido de Londres es sin dudas el "Fish& Chips" (pescado rebozado, normalmente merluza, con papas. Ambos fritos). También dentro del rubro gastronómico no podemos olvidar de mencionar su mítico té de las 5. Pero también encontraremos muchas alternativas étnicas y de gran elaboración debido a la gran diversidad de la población que vive en esta gran capital: En Londres encontraremosgran cantidad de restaurantes y puestos de comida rápida, pero si la idea es comer algo más elaborado, se puede visitar Chinatown, Alyn Williams at TheWestBury (restaurante británico que cuenta con una estrella Michelín), o tal vez algún lugar donde desayunar o tomar el té (TheBotanistonSloan) o Market Restaurant (si busca comer barato). Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones -ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Londres; especial y cosmopolita

Por Lic. Guillermo Ceballos

