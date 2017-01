La adicción al celular es real y está infiltrada en nuestra existencia cotidiana. Es difícil ir a algún lado sin ver a una cantidad sorprendente de personas pegadas a sus celulares - cruzando la calle, en las cajas del supermercado, sentados en salas de espera, cenando con sus parejas. La Dra Nancy Colier, en su libro "El poder del apagado: la forma conciente de mantenerse cuerdo en un mundo virtual", dice: "Estamos pasando demasiado de nuestro valioso tiempo haciendo cosas que realmente no nos importan. La gente se ha desconectado de lo que realmente le importa, de lo que los hace sentir nutridos y conectados como seres humanos." En sus observaciones, Colier advierte sobre algunas estadísticas alarmantes: "La mayoría de la gente chequea sus celulares 150 veces por día o cada 6 minutos. El 46% de los usuarios de smart phones dicen que sus aparatos son algo sin lo que no podrían vivir." Para aquellos de nosotros que caemos en la categoría de chequeo excesivo del celular- ya sea mensajeando, leyendo los mails o perdiéndonos sin pensar en los agujeros negros de las redes sociales, Colier recomienda en su libro algunos pasos para reducir esa adicción y volver a disfrutar de la vida real. 1. DETERMINAR QUÉ ES NECESARIO. No es realista dejar de usar completamente nuestros celulares o poner reglas estrictas que excluyan un horario para hablar por teléfono. Nuestros celulares son esenciales para recibir mails importantes, llamadas y mensajes de texto y mientras no deberíamos estar chequeándolos cada 6 minutos, es razonable estar conectado durante el día. Evaluá el uso de tu celular y determiná qué es esencial recibir durante el día y qué es lo que te está distrayendo. Comprometete para solo usar tu celular para lo primero y cortá el exceso que está acaparando tu tiempo y tu atención. 2. DAR PASOS DE BEBÉ. Mientras cortás tu adicción al celular, comenzá dando pasos de bebé para reenfocar tu tiempo y energía hacia lo que realmente importa. Evitar usar el celular mientras comés o pasás tiempo con tus amigos, podría ser una regla para seguir habitualmente. Considerá qué otras actividades caen en esta categoría y comenzá a reducir el uso del celular en formas que te permitan disfrutar más de lo que estás haciendo en ese momento. 3. REENFOCAR TU TIEMPO. Tomate un tiempo para evaluar qué te importa en la vida. ¿Qué te parece más importante y rico para tu bienestar? Decidí dedicarle más tiempo y atención a esas prácticas mientras reducís el tiempo que pasás mirando sin sentido las redes sociales o actualizando el mail compulsivamente. Verás que esas actividades más saludables - y una nueva actitud - reemplazarán tus malos hábitos telefónicos, y disfrutarás más de la vida con tus ojos mirando qué hay más allá de la pantalla. Si estás tratando de romper el hábito, contanos qué estrategias te están funcionando. ¡Siempre por tu bienestar! Lucila Barbero de Bermúdez - Coach Ontológico Profesional y Master Practitioner en PNL esp. en Educación



La Columna del Bienestar:

Como reducir tu adicción al celular

Por Lic. Lucila Barbero de Bermúdez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: