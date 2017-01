Consejos para cuidar el estómago durante el verano

Durante el verano la dieta habitual que se sigue durante el año tiende a modificarse por diversos factores: por un lado el aumento de los encuentros sociales y las comidas fuera de casa. Por otro, las altas temperaturas inciden también en el apetito y suelen generar mayor intolerancia a determinados tipos de alimentos que se consumen calientes o ricos en calorías por considerarlos "pesados". "Todos tenemos hábitos alimenticios. Buenos o malos, pero todos los tenemos. No nos damos cuenta al adquirirlos, lo hacemos casi inconscientemente, pero nuestra forma de relacionarnos con la comida se va consolidando en hábito en función de nuestras preferencias y costumbres. En esas decisiones que uno toma de manera automática, ha marginado de la dieta a los alimentos que le producen determinado nivel de rechazo o intolerancia. Y cuando nuestros hábitos alimenticios se ven modificados abruptamente por algún factor exógeno como el irse de vacaciones, puede acarrear malestares a nuestro sistema digestivo", explicó Clemente Federico Martínez. Consejos simples que todos podemos seguir para preservar la armonía de nuestro sistema digestivo en esta época del año: - Beba abundante líquido. - Procure evitar una modificación rotunda de los hábitos alimenticios que mantiene durante el resto de esta estación. Permítase incorporar alimentos nuevos, e incluso no dietéticos pero en porciones pequeñas, pero trate de que su alimentación no sea totalmente diferente durante el período de descanso. - Evite excesos en la ingesta de fritos, bebidas alcohólicas, budines, facturas, galletas dulces, frutos secos, gaseosas, café y tabaco; ya que incrementan la formación de radicales libres y aldehídos, que son tóxicos para las células de nuestro organismo. - Incorpore alimentos ricos en vitaminas E (leche, yema, aceites de pescado, aceites vegetales de maíz, semillas de girasol, espinaca, brócoli, cereales y margarinas), C (cítricos, fresas, kiwi, pimientos, coles, rábano, batata, perejil, hígado y riñón) y A (zanahoria, tomate, frutillas, carne y leche), ya que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. También son fuentes de antioxidantes las nueces, canela, orégano, chocolate negro y té. - En caso de no poder cumplir estos requisitos o recomendaciones, se puede consumir algún protector hepático antioxidante por vía oral, como el Ácido Tióctico en dosis de 50 mg, antes de las comidas principales. "Recuerde que las vacaciones son un período para descansar, reponerse del desgaste del año que pasó y recobrar energía para el que comienza. Cuidarse en las comidas garantiza no convertirlas en un trastorno y disfrutarlas a pleno", concluyó Martínez.



Consejos para cuidar el estómago durante el verano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: