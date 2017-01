A sus 12 años, "Nacho" ya demuestra condiciones en el karting. Y se prepara para una nueva temporada de la clase MNC de la categoría PAKO. Tras probar en el circuito internacional de Zárate, contó sus desafíos para este 2017. Desde sus pequeños 12 años, Ignacio López, "Nacho" para todos, va formando su propia historia en el automovilismo. Por su edad, el karting es lo que le permite vivir este deporte que tanto quiere y siente con mucho cariño. Arrancó no hace mucho, apenas tres años atrás. Sin embargo, ya va mostrando que su futuro puede ser interesante. Aunque a no apurarse: paso a paso y con el aval de un buen equipo que lo acompañe. Recién bajado del karting tras una exigente prueba con altas temperatura en la calurosa tarde del kartódromo internacional de Zárate, "Nacho" nos permitió conocer un poco más de su presente y sus sueños. -¿Cuánta vueltas fueron? -Casi 40 vueltas para cerrar esta jornada. Queremos ir probando todo para este campeonato que arranca en marzo. El chasis es lo que más se trabajó hoy y en verdad creo que anduvimos bien, porque después de tocar algunas cosas mejoramos y estuvimos en los tiempos de punta. -¿Seguís en la categoría PAKO? -Sí. Ya lo decidimos con mi papá, así que continuamos en la clase M.N.C como el año anterior y vamos hacer todo el año porque queremos pelear el campeonato. -¿Y cómo lo ves? -Hay varios pilotos que van muy bien y además tengo entendido que se sumarán mas. O sea: va estar linda la temporada. Estamos en una clase competitiva donde, como debe ser, nadie regala nada y eso la hace aun más entretenida. -¿Cómo se conforma tu equipo? -Somos nosotros, no tenemos secretos: mi papá, mi familia,a lgún amigo que nos acompaña y no mucho más. Lo que pasa es que mi viejo hace todo: el motor, trabaja en el chasis y a veces nos da una mano Fabián Martinelli, que nos asesora, con todo lo que eso representa en una persona como él. -No es un dato menor -Sin duda. Para mí es un orgullo que Fabián se brinde como lo hace. Además es una persona muy abierta para con nosotros, algo de lo cual estoy muy agradecido. -¿Están dados los presupuestos para hacer todo el año? -Por el momento diría que sí, porque hay personas que apostaron por mí y se los agradezco. Eso me compromete aun más, porque ellos me tienen fe, creen en este proyecto y uno debe intentar no defraudarlos. Sobre todo sabiendo que son amigos de papá que colaboran en forma desinteresada. -La categoría recorre distintos escenarios. ¿En cuál te sentís más cómodo? -Aprendí que cada uno tiene lo suyo y hoy no tengo preferencia por ninguno. A veces pienso que mucho tiene que ver cómo estás ese día. Y quizás, donde en la semana creías que podías tener un resultado adverso, terminas haciendo un podio. Yo siempre pienso en correr, no me detengo a pensar en cuál circuito me irá mejor. -¿Pero el de Zárate no es el mejor para vos? -Este es kartódromo de pruebas y por ahí conoces más algunos detalles, pero eso no alcanza para marcar diferencias. Además creo que casi todos probamos aquí. -¿Cómo te definís como piloto? -Como lo que soy: alguien que corre para ganar siempre, pero que también sabe que la carrera no se gana en la primera curva. Eso lo aprendes luego de varias carreras y a veces también te vas dando cuenta que cuando ya no podes ir a buscar al puntero, peleando un campeonato, es preferible sumar lo que tenés a mano antes de perder todo. El otro día estaba Matías Rossi acá en el kartodromo y cuando me bajé del karting tras probar me vino a saludar y me dio datos interesantes. No lo podía creer y me quede mirándolo porque me sorprendió su actitud y su humildad. -O sea: ¿sos pensante por lo que decís? -Y puede ser, aún no lo tengo muy en claro este tema. Lo hablo mucho con mi papa. -¿A quiénes se le agradece por este presente? -A toda mi familia, a mis amigos y a ese grupo de sponsors que apostaron por mí en esta temporada. Con tan sólo 12 años, Ignacio López posee un futuro enorme. Como dijo el experimentado Tardito, alguien que de esto sabe: "el Nacho es un pibe que es una promesa en pleno crecimiento".

Automovilismo:

Ignacio López, una promesa en pleno crecimiento

