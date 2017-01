Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com SUPER TC 2000 La categoría estará comenzando su campeonato el próximo 5 de Marzo en el Autódromo Oscar Juan Galvez en Capital Federal. Así lo buscan conocer los dirigentes del Super TC2000. PELEAR La intensión de Ignacio López es pelear el presente campeonato en la Clase "C" de la categoría P.A.K.O. y para esto el pequeño piloto ya viene entrenando desde los primeros días del año donde cuenta con la atención total del Karting por parte de su padre Marcelo. REUNIÓN Por estos días Angel Carnero estuvo reunido con Ariel Cordani y el piloto de Escobar le confirmó que este año a bordo del Fiat Uno hará toda la temporada en la categoría A.S.M. y Don Ángel tendrá a cargo la atención del mismo. PASAR Finalmente Lucas Dobladez deja el Karting y se pasa al auto con techo donde correrá en la Categoría Alma en la Clase TC1100 con la intensión de hacer toda la temporada con la atención del mismo en nuestra ciudad, con el infaltable asesoramiento de su padre Carlos que ya corrió en esta categoría. FAMILIAR Gerardo Emma flamante campeón de Rally en su categoría ya está trabajando con sus autos de cara al inicio del próximo campeonato. La idea que en los tres vehículos que arman en su taller que comparte con sus hermanos se suba como navegante uno de sus sobrinos. Lo que se dice muy familiar el equipo. DEMOSTRÓ Cuando en aquel almuerzo se habló de correr en la familia todos se rieron pero el paso del tiempo demostró que el piloto entrado en años está dispuesto a volver y desde arriba de un Karting armado en la ciudad de Zárate. SOMBRILLA El paso del Dakar por nuestra ciudad nos entregó a un Gonzalo Di Nardo con una sombrilla enorme que no pasó desapercibida para nadie al costado de la ruta y si bien no la utilizó como una promotora el robusto piloto se manejó bien y logró el objetivo que fue dar sombra a quienes la acompañaron para saludar a Carlos Debesa y su equipo. ENCAMINADO Tras haber finalizado el Dakar en el equipo MX Debesa ya se está trabajando para lo que viene en Mayo con una competencia en Marruecos donde estarán presente con el cuatriciclo ya buscando tener todo encaminado de cara al próximo Dakar 2018. EVALUAR Los dirigentes del TC Bonaerense están evaluando presentar una nota formal ante el ente que corresponde para que no le habiliten a los chasis del Regional incorporarse con otro nombre y con más clases para competir. Un tema que viene ya del año anterior. METERSE Carlitos Rodríguez posee un auto radio control pero aun no quiere meterse en la alta competencia porque entiende que aun no está preparado para correr a pesar de los consejos de "Kiko" Ferreira. AVALAR Avalado por sus padres Gabriel y Zulma la niña seguirá corriendo en Karting otra temporada en la Categoría Kart Plus donde ya Constanza mostró sus condiciones el año anterior y ahora va por más con la preparación total de su vehículo por parte de Don Toledo que no es otro que su padre. NEGOCIAR Tras el logro del podio en el Dakar con el cuatriciclo que Debesa armó en su taller por estas horas está negociando su continuidad en la terminal Yamaha donde aún no se llegó a ningún acuerdo al igual que el piloto Dario Arcos que tampoco pudo aun cerrar su continuidad para correr con la moto de la empresa en el campeonato argentino de motocross. PRUEBA En los últimos días de Diciembre Daniel Vidal desarrolló una prueba con todo su equipo en el Autódromo capitalino para tener todo listo para el arranque del campeonato del Turismo Zonal Pista en la Clase Tres con la atención de Dante Tamburrini. TRES El campeonato argentino de Karting este año contará con sólo tres competencias en su calendario donde el tema de las cuestiones presupuestarias jugaron un rol importante ante la decisión tomada. INTENCIÓN El pibe Benitez ya está probando en el Kartódromo de Zárate y parece que va bien y este año se estará sumando a la Categoría Kart Plus donde hará todo el año con la sana intención de pelear el campeonato. HERMANO La familia tiene la intensión que Juan también corra en el TC Bonaerense y al igual que su hermano Juan Pablo va a necesitar tener el presupuesto acorde pero por el momento el tema viene complicado para Galliano que deberá afrontar este presente. SIGUE Emiliano Falivene sigue muy entusiasmado con continuar otra temporada corriendo en Karting en la categoría P.A.K.O. y junto a su grupo de trabajo están armando todo para probar en los próximos días. PIENSA Continuando con la dinastía Falivene su padre Cristian también tiene armado su auto para el Tc Regional en la Clase de los chasis donde piensa participar en algunas competencia en la temporada. ABOCADO En cuanto a Julián Falivene no hay por el momento nada definido para su futuro deportivo porque por el momento está abocado a trabajar en su empresa familiar y los tiempos no dan para abocarse a un auto de carrera. ACOMPAÑE En reciente nota televisiva Mariano Raina dejó muy en claro que va a continuar corriendo en la Clase Uno del Turismo Pista con la misma estructura y el mismo equipo donde espera que su hermano Martín lo acompañe a alguna carrera. FIESTA Siguiendo con Martín Raina, el hombre está ligado a los autos antiguos y por esto se sumó a la actual comisión directiva del Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias donde está trabajando y vienen de hacer la mejor fiesta del Automóvil de la última década. ESPOSA Después de tanto buscar donde disfrutar el automovilismo y tras vender el Karting y algunos vehículos finalmente decidió deparar su entusiasmo en un auto para carreras de regularidad donde Silvestre Gallo mantendrá esta nueva postura donde parece que contará como navegante a su señora esposa la flaca Natalia que aseguró no tener problemas para ocupar la butaca derecha. DESAFÍO Nicolás Lacette a partir de esta temporada se estará sumando a los chasis del TC Regional con su propio auto donde el hijo de Darío tras un paso fugaz por el Karting se plantea un nuevo desafío donde ya el abuelo Miguel se muestra insoportable como era de esperar. PICADAS Ante su alejamiento de la Categoría Alma en su momento y tras bajarse del Karting ahora Martín Basilisco está abocado al mundo de las picadas donde la atención del auto corre por el propio piloto. MASTER Damián Toledo sigue trabajando de cara al inicio del campeonato de la Clase Master de la Categoría Alma con la puerta a punto del chasis por parte de "la Sorda" y el motor lo tiene a su cargo Marcelo López. CAMINAR En las vacaciones en la costa argentina se lo pudo ver caminando por la arena al motorista Mauro Santucho. No se sabe si era para bajar unos kilos o para bajar las suculentas comidas que nuestro personaje desarrollaba cada día. Lo cierto es que la actual silueta no refleja ningún cambio importante: sigue fuera de reglamento. ARMAR Lo de "Tito" Orellana sigue sin definirse donde se va a armar el auto para el TC1100 de Alma en el taller de Juan Sbarra estuvo todo este tiempo pero nunca apareció el presupuesto para armarlo y como en el taller precisan el lugar es muy probable que lo tengan que retirar. CONFORME Germán Henze sigue trabajando en su moto para la competencia del Letuke en Villa Gessell y con su equipo ya estuvieron probando el circuito de Otamendi con buenos resultados y se muestran conforme los componentes de esta estructura. COMÚN Tanto Craeco como Gobetto tienen agencias de auto pero además tienen algo en común, ambos fueron perjudicados por la misma persona a la hora de realizar negocios de automotores que se mostró muy rápido debajo y arriba de un vehículo de competición ¡Que tal! MITAD Hasta pasado la mitad del año Juan Carlos Bara no tiene ninguna intensión de meterse en el mundo Tuerca. Su idea es poner en orden sus cosas personales y de trabajo para dedicarse su tiempo a su pasión de los fierros. LICENCIA En la búsqueda de la licencia médica está por estos días Delfina Villaverde que este año está con la intensión de volver a correr en Karting más específicamente en la categoría Kart Plus donde ya estuvo participando. CARGO Ever Azorin tiene su auto en pleno armado y el chasis estará a cargo del asesoramiento de Juan Sbarra y la planta impulsora aún no lo tiene definido quien tendrá a su cargo la misma. Por estos días están evaluando el color que llevará el auto para el TC1100 de Alma. RALLY FEDERAL La Categoría a través de sus dirigentes se reunieron con sus pares del Club del Primer Auto Argentino de cara a realizar una fecha en nuestra zona donde se llegó a un entendimiento en principio pleno aún hay varios puntos a resolver. La voluntad está a pleno pero el tema del costo de tal interesante emprendimiento es el mayor escollo.

Rincón Tuerca

