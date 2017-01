Cuando la pasión por el running y los colores se unen en una aventura patagónica

Por segundo año consecutivo, integrantes del Villa Dálmine Running Team participarán del "Cruce Columbia", una experiencia de 100 kilómetros y tres días por los mejores paisajes de la Patagonia argentina. "Es una especie de Rally Dakar", cuenta Carlos Casal a horas del viaje. El "Cruce Columbia" se realiza desde hace 16 años en la Patagonia, siempre en febrero. Los lugares en los que se desarrolla el evento son de una belleza inigualable: los corredores atraviesan montañas y volcanes, cumbres nevadas, bosques, lagos, valles y zonas rocosas. Según se explica, "es una carrera para quienes aman la aventura y están dispuestos a enfrentar tres días corriendo y viviendo en medio de las montañas". Y entre esas personas están quienes integran el Villa Dálmine Running Team, que por segundo año consecutivo estará representado en esta prueba que reúne a cerca de 3 mil atletas divididos en las categorías Elite, Amateur y Equipos. "Es una especie de rally Dakar, no sólo por las dificultades de los caminos, sino también porque hasta tiene enlaces y campamentos", señala Carlos Casal (44), quien este año estará repitiendo la experiencia junto a su esposa, Vanina Camallo (40). En 2016 participaron junto a Luis Di Giusseppe y Karina Nola, con quienes conformaron el Villa Dálmine Running Team. "Con Diyu somos fanáticos del Viola y al ver que había atletas que representaban a instituciones deportivas no lo dudamos", explica Carlos sobre el origen de la denominación, que tuvo su primera carrera justamente en el "Cruce Columbia 2016". Desde entonces, bajo ese nombre, han sumado participaciones en otras 12 carreras (de 10K, 21K y 42K), quedando registro de ello con estampas de cada una de esas pruebas en la propia bandera del Villa Dálmine Running Team. Ese mismo "trapo" volverá a decir presente la semana próxima en esta nueva edición del "Cruce Columbia". La del año pasado fue en torno a la hermosa San Martín de Los Andes; la que se viene tendrá sede en Villa Catedral, Bariloche. Allí, la prueba tendrá un comienzo simbólico, dado que los participantes serán trasladados en primera instancia hasta Chile, recorriendo 120 kilómetros por la Ruta 40 y caminos vecinales. Recién entonces será la largada y los primeros 5 kilómetros se desarrollarán en el vecino país. Luego habrá otro tramo de 40 kilometros en combi y entonces sí comenzarán los tres días de 33 kilómetros cada uno, con variaciones de altura, llegando a alcanzar los 2.100 metros sobre el nivel del mar. La organización y la logística están detalladas de antemano e incluye campamentos al finalizar cada recorrido diario. Entonces, los competidores se encuentran con sus bolsos y sus carpas ya preparadas. "Esos son momentos muy lindos, porque a pesar del cansancio compartís con otros atletas que tiene la misma pasión por el running y estos eventos", explica Carlos, quien remarca que lo importante es saber hidratarse y alimentarse para no tener contratiempos. "Incluso, el año pasado aprovechamos un campamento junto al lago para refrescar las piernas en el agua", recuerda. Entre los motivos que llevaron a Carlos y Vanina a repetir la experiencia está justamente esta parte social: "Conocés mucha gente y es muy lindo compartir esta experiencia con otras personas que tienen la misma pasión por el running. Si bien para los profesionales es una carrera, para la mayoría de nosotros es una experiencia única". Claro: tampoco es cuestión de decidirse de un día para el otro. La exigencia física del "Cruce Columbia" obliga a una preparación especial para poder disfrutar el evento. "Nosotros corremos y nos entrenamos para ello durante todo el año, pero para esta prueba trabajamos de manera especial los últimos tres meses, haciendo rutinas de seis días por uno de descanso para acostumbrar el cuerpo a estar en constante movimiento", detalla Carlos. En ese sentido, recordó una anécdota de la edición 2016: "Estábamos llegando a San Martín de los Andes y preguntamos cuánto nos faltaba para el lugar donde se encontraba la llegada. Y una mujer nos dijo que nos faltaban un montón, como tres kilómetros. Nosotros nos reímos, porque tres kilómetros eran prácticamente nada: ¡llevábamos 99 en la espalda a esa altura!". Sin embargo, el mayor recuerdo de Carlos de la experiencia que le significó el "Cruce Columbia 2016" fue su último paso cronometrado: "Cuando cruzás la meta, esa emoción es inexplicable".

CARLOS JUNTO A SU ESPOSA VANINA, DURANTE EL "CRUCE COLUMBIA 2016". ESTE AÑO REPETIRÁN LA EXPERIENCIA.





SON 33KM POR DÍA, EN UN RECORRIDO EN EL QUE SE ATRAVIESAN LAGOS Y PAISAJES HERMOSOS.





TERMINANDO UNA ETAPA DE LA EDICIÓN 2016, JUNTO A LA BANDERA DE VILLA DÁLMINE. UN "LEGENDARIO" ECLIPSADO POR EL VIOLETA José Luis Llanos vive actualmente en Brasil y es un fanático del "Cruce Columbia". Incluso, fue denominado participante "Legendario" por la organización, dado que es un atleta de gran experiencia en pruebas de este estilo. Por eso es reconocido en el ambiente y en cada una de las charlas previas a la prueba, buscado para consejos y hasta fotos. Pero en 2016, tras una de las charlas, mientras muchos participantes intentaban retenerlo con comentarios o fotos, Llanos fue en busca de un grupo en especial: los representantes del Villa Dálmine Running Team. "¡Vamos el Viola!", gritó José Luis, quien se unió a Carlos y Diyu para un abrazo y sacarse una foto con la bandera. "En el momento, nosotros no sabíamos quién era ni por qué razón tanta gente se acercaba a él. Encima, él vino a abrazarnos a nosotros ante la mirada sorprendida de los que estaban ahí", recuerda Carlitos sobre esa escena. "Después nos contó que es de Campana, que trabajaba en Tenaris Siderca y que había sido trasladado a Brasil, pero que no había perdido su simpatía por Villa Dálmine", completa Carlos sobre una de las tantas anécdotas que le quedaron de la edición 2016.

JOSÉ LUIS LLANOS, CAMPANENSE RADICADO EN BRASIL, NO PUDO CONTENERSE ANTE EL ESCUDO DE VILLA DÁLMINE. TIENE AMPLIA EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE PRUEBAS.



Cuando la pasión por el running y los colores se unen en una aventura patagónica

