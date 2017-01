NOTICIA RELACIONADA: Cuando la pasión por el running y los colores se unen en una aventura patagónica José Luis Llanos vive actualmente en Brasil y es un fanático del "Cruce Columbia". Incluso, fue denominado participante "Legendario" por la organización, dado que es un atleta de gran experiencia en pruebas de este estilo. Por eso es reconocido en el ambiente y en cada una de las charlas previas a la prueba, buscado para consejos y hasta fotos. Pero en 2016, tras una de las charlas, mientras muchos participantes intentaban retenerlo con comentarios o fotos, Llanos fue en busca de un grupo en especial: los representantes del Villa Dálmine Running Team. "¡Vamos el Viola!", gritó José Luis, quien se unió a Carlos y Diyu para un abrazo y sacarse una foto con la bandera. "En el momento, nosotros no sabíamos quién era ni por qué razón tanta gente se acercaba a él. Encima, él vino a abrazarnos a nosotros ante la mirada sorprendida de los que estaban ahí", recuerda Carlitos sobre esa escena. "Después nos contó que es de Campana, que trabajaba en Tenaris Siderca y que había sido trasladado a Brasil, pero que no había perdido su simpatía por Villa Dálmine", completa Carlos sobre una de las tantas anécdotas que le quedaron de la edición 2016.

JOSÉ LUIS LLANOS, CAMPANENSE RADICADO EN BRASIL, NO PUDO CONTENERSE ANTE EL ESCUDO DE VILLA DÁLMINE. TIENE AMPLIA EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE PRUEBAS.

Running: un ”legendario” eclipsado por el Violeta

