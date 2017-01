Ocurrió en horas del mediodía. Pese al fuerte impacto, no hubo heridos de consideración. Un colectivo de la Cooperativa 6 de Julio y una camioneta Chevrolet S-10 colisionaron ayer en la esquina del Hospital San José, en el cruce de las calles Jacob y Alberti. El hecho ocurrió en pleno mediodía, con un transporte cargado de pasajeros que se dirigía a su parada programada frente a la Guardia del nosocomio local. Sin embargo, su trayecto se vio interrumpido por la camioneta circulando por Alberti, que lo impactó en su parte delantera derecha. Pesé a la cantidad de vecinos que a esa hora se movilizaban en el colectivo, solo algunos acusaron golpes. Se trasladaron por sus propios medios al Hospital para descartar lesiones de mayor gravedad. El colectivero manifestó que la camioneta S-10 no lo vio. En cambio, vecinos llamaron la atención sobre la unidad de la Cooperativa 6 de Julio: aunque no fueron testigos del accidente, manifestaron a este medio que los colectivos acostumbran a pasar a gran velocidad. En este caso, la camioneta habría tenido prioridad de paso al venir de la derecha. Del operativo de emergencia participaron Policía Local, Comando Patrulla y la Dirección de Tránsito Municipal.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ AYER EN LA ESQUINA DE JACOB Y ALBERTI.





LA CAMIONETA CHEVROLET S-10 INVOLUCRADA EN EL ACCIDENTE OCURRIDO EN JACOB Y ALBERTI.





ASÍ QUEDÓ EL FRENTE DEL COLECTIVO.



Chocaron colectivo y camioneta en la esquina del Hospital

