Cayó 4-1 en un partido disputado el domingo en cancha de Puerto Nuevo. De esta manera, sigue sin poder sumar en este certamen. Por la segunda fecha de la Zona D de la Copa Federación Norte "Carlos Caly Tasistro", Atlético Las Praderas perdió 4-1 como local frente a La Catedral (Escobar) en un partido disputado en el estadio de Puerto Nuevo. Luego de un primer tiempo en el que no se sacaron ventaja, el equipo dirigido por Hugo Medina comenzó perdiendo a los 9 minutos del segundo tiempo, pero rápidamente logró alcanzar el empate gracias (nuevamente) a un tiro libre de Diego Olivera Da Silva a los 14 minutos (ya le había convertido por esa misma vía a Atlético las Campanas). Sin embargo, la visita, que había goleado 6-0 a San Lorenzo en la fecha inicial, volvió a adelantarse en el marcador diez minutos después y estiró diferencias gracias a dos tantos de Agustín Ametller en los instantes finales del encuentro. Con esta caída, Las Praderas sigue sin poder sumar unidades en el certamen, dado que en el debut había perdido 2-1 ante Las Campanas. En cambio, La Catedral quedó como único líder de la Zona D con puntaje ideal (6 unidades), mientras que Atlético Las Campanas es su escolta con 4 puntos (tercero está San Lorenzo con 1). Por la próxima fecha, Las Campanas se enfrentará a La Catedral como visitante, mientras que Las Praderas chocará con San Lorenzo (Pilar). SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LAS PRADERAS (1): Ezequiel Urbina; Ezequiel Rodríguez, Ignacio Chávez, Luis Silva, Gustavo Ferreyra (ST 12m Leandro Graff), Maximiliano Gramajo, Gonzalo Agüero (ST 30m Matías García), Brian Regini, Diego Gómez, Diego Olivera Da Silva y Marcelo Castillo (ST 13m Matías Ocampo). DT: Hugo Medina. SUPLENTES: David Alcaraz, Emanuel Recalde, Facundo Bougnet y Juan Romero. LA CATEDRAL (4): Leonel Sánchez, Jonatan Vallejos, Nicolás Pintos, Jorge Barsuglia, Gastón López, Gastón López, Alan Cecatti, Agustín Ametller, Alcides Monzón, Sergio Acuña (ST 41m Juan Zurco), Fernando Screpis (ST 30m Franco Staffieri) y Marcos Sequeira. DT: Ariel Valladolid. SUPLENTES: Ezequiel Giménez, Marcos Fernández, Juan Mc Gregor, Sergio Meza y Matías Galarza. GOLES: ST 9m Alcides Monzón (LC), 14m Diego Olivera Da Silva (LP), 25m Marcos Sequeira (LC), 40m Agustín Ametller (LC) y 44m Agustín Ametller (LC). EXPULSADO: ST 19m Maximiliano Gramajo (LP). CANCHA: Puerto Nuevo -local Atlético Las Praderas-. ARBITRO: Horacio Arias (San Pedro).

LAS PRADERAS HABÌA PERDIDO CON LAS CAMPANAS EN LA PRIMERA FECHA. RESULTADOS 2ª FECHA ZONA A: Mechita (Bragado) 1-0 9 de Julio (Chacabuco). Libre: Rivadavia (Chacabuco). ZONA B: 12 de Octubre (San Nicolás) 1-1 Juventud (Pergamino); Obras Sanitarias (Arrecifes) 2-3 Argentino Oeste (San Nicolás). ZONA C: River Plate (Chacabuco) 3-2 Dep. Palermo (Arrecifes); Villa Sanguinetti (Arrecifes) 1-2 O´Higgin´s (Chacabuco). ZONA D: San Lorenzo (Pilar) 1-1 Atlético Las Campanas; Atlético Las Praderas 1-4 La Catedral (Escobar). ZONA E: San Martín (Chacabuco) 3-0 Los 14 (San Antonio de Areco); San Carlos (San Antonio de Areco) 1-0 Peña La 12 (Chacabuco). ZONA F: Comunicaciones (Mercedes) 6-0 Estrada (Zárate); Ferroviarios (Zárate) 1-1 Rivadavia (San Antonio de Areco). ZONA G: Central Buenos Aires (Zárate) 4-0 Huracán (San Antonio de Areco). Libre: Sarmiento (Zárate). ZONA H: Atlético Pilar 1-0 Social Obrero (Zárate); Lima (Zárate) 2-1 San Roque (San Pedro).

Copa Federación:

Atlético Las Praderas no pudo con La Catedral

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: