Mi nana, Otávio, era negro como el betún, gay y umbandista. Lo echaron de la casa materna cuando supieron que tenía novio. Llegó desde Santos a San Pablo y deambuló todo el día, hasta que tocó el timbre de casa en el barrio de Jardins. Mi vieja le dijo que ya tenía mucama, pero había una bebé de tres meses y si estaba de acuerdo él se ocuparía de mi. Me cuidó con amor incondicional durante veinticuatro años. Me decía hijita y me vestía como una princesa de Disney.

Una vez fuimos presos porque una vecina malpensada creyó que me había secuestrado, pasamos una tarde en la comisaría hasta que llegara mi padre. Como no sabía leer ni escribir (reprobó siete veces primer grado) me tocaba escribir los hechizos para sus orixás. Mi abuela, cuando iba de visita a Brasil, lo miraba de reojo y cuando supo lo de los hechizos casi le agarra un infarto. Ese mismo año me bautizó. Otávio, (nombre elegido por él, ya que su nombre de registro era José de Paula), me dijo que venía bien que una hija de Yemanjá se bautizara, al final la diosa era la misma.

Estamos a pocos días de la fiesta de Yemanjá, para los católicos día de la Candelaria. Mi abuela y Otávio ya no están a mi lado, pero para no fallarle a ninguno tiraré flores al río y haré bendecir las velas . No vaya a ser que mis dos guardianes se peleen...