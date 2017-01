La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/ene/2017 La UCR Campana manifestó ”su enérgico rechazo” a las declaraciones de Gómez Centurión







Lo hizo a través de un comunicado en el que señala que el Jefe de la Aduana "pretende negar la página más negra de nuestro pasado reciente". El domingo por la noche, el Jefe de Aduana, Juan José Gómez Centurión, aseguró que no existió un "plan sistemático" de desaparición de personas "ni un genocidio" durante la última Dictadura Militar iniciada en marzo de 1976. Durante su participación en un programa televisivo de América, el funcionario señaló también que "no fueron 30 mil", sino 8.000 los desaparecidos durante ese período. "En términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades contra 22.000 mentiras", afirmó Gómez Centurión. E indicó que "fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente". Esas declaraciones generaron cientos de reacciones de diferentes sectores políticos y de organizaciones de Derechos Humanos que repudiaron fuertemente el pensamiento de Gómez Centurión. Y así lo hizo también la Unión Cívica Radical (UCR) Campana, que emitió un comunicado para "hacer público su enérgico rechazo a quien pretende negar la página más negra de nuestro pasado reciente". El texto, además, expresa: "Gómez Centurión niega una verdad histórica sustentada en las pruebas del Juicio a las Juntas Militares impulsado por el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín y en los posteriores juicios que demuestran la perpetración de un plan sistemático para secuestrar, torturar y matar a miles de ciudadanos, cometiendo además otros delitos probados como el robo y apropiación de bebes y delitos comunes de los más ruines, por los que los responsables recibieron el castigo de la Justicia". Finalmente, el comunicado agrega: Las declaraciones de este ex militar que se alzara contra la democracia en Campo de Mayo y Monte Caseros implican en sí mismas apología del delito y no pueden quedar impunes. Solo la Memoria sobre nuestro pasado nos hará merecedores de un futuro plural y justo por el que militamos todos".



