Estimado Sr. Director de este prestigioso diario. Desearía si pueden publicar esta nota en correo de lectores, pues considero que no solo se debe dar a luz lo malo. Desde ya gracias. Ayer hizo una semana que me ocurra un feo episodio de salud y a pesar de ser domingo, acudí a Clinica Delta (lugar más cercano por la obra prepaga CIMA -que tengo obligada por la ayuda de mis hijos- pués lamentablemente a pesar del esfuerzo de especialistas y médicos de PAMI, es más lenta). Fuí atendido con la rapidez y profesionalidad desde la primera enfermera, médicas de guardia y especialmente (seguramente me olvidaré de alguno, perdón) Dres. Racedo, Dr. Bernardo Rosales, Dra. Giribert, Dr. de Tomografías y equipo, Ecografía, médicos de piso, enfermeras, mucamas, atención en general. Gracias, es una palabra pequeña para demostrar lo que siento (perdón si me olvidé de alguien). Bernardo Ernesto Kalejman

DNI 4.751.452



Carta de Lectores

Por Bernardo Ernesto Kalejman

