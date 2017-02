Potenciar la esperanza: un gesto solidario, un llanto y un abrazo

La mamá de Thaiel, el pequeño de 4 años que se encuentra internado en San Fernando luchando por su vida, recibió una donación de dinero para solventar los gastos que afronta para poder estar cerca de su hijo. Una buena noticia entre tanta angustia. Más de una semana hace que Thaiel cayó en una pileta y sufrió asfixia por inmersión, llegando al Hospital San José sin signos vitales. Sin embargo, fue reanimado y trasladado a un nosocomio de mayor complejidad en San Fernando. Desde entonces, su mamá se encuentra a su lado; ya que el niño todavía no despierta y su estado sigue siendo reservado. Yamila es una mamá muy joven, y también una laburante que día a día se gana la vida trabajando en la Verdulería "Alma" del Barrio Lubo. Ayer en el local, Micaela (compañera de trabajo) le dio entre tanta angustia una alegría. Fue un gesto de solidaridad: le entregó una buena suma de dinero que entre vecinos, clientes y amigos juntaron en una alcancía ubicada en el mismo comercio donde ella trabaja. Es que entre gastos de traslados y/o permanencia en San Fernando, Yamila necesita de una buena cantidad de dinero y sus recursos son escasos. Entonces se vivieron momentos muy emotivos, ya que la mamá de Thaiel rompió en llanto y se abrazó a Micaela, agradeciendo y entendiendo de alguna manera que no está sola en esta lucha por la vida de su hijo; que todo un barrio la sostiene y empuja desde lo económico, pero también desde la fe, por la salud de "su angelito". Thaiel aún no despierta y según nos comentaba su madre, seguramente en esta semana le practicarán una tomografía computada para saber más sobre su estado. Así que tal como dijimos en nuestra edición del domingo: ¡Fuerza Thaiel! Un pueblo solidario reza por vos.

EMOCIONADA, YAMILA RECIBE DE MICAELA (IZQUIERDA) Y ROCIO (ESPALDAS) EL DINERO RECAUDADO.





MICAELA Y YAMILA SE FUNDEN EN UN EMOTIVO ABRAZO, MAS ATRAS ROCIO HIJA DEL DUEÑO DE LA VERDULERÍA "ALMA" DONDE NACIO EL GESTO SOLIDARIO MAS DONACIONES Y AYUDA Además del aporte recaudado en la Verdulería "Alma", hay que destacar la ayuda de un empresario local que anónimamente le hizo llegar a la madre de Thaiel a través del periodista y funcionario municipal Charly Schneider una suma de $ 3.000 para que su mamá pueda seguir afrontando gastos y mantenerse cerca de su pequeño hijo. También sabemos (aunque no se hizo público) que desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Campana estaría cerca de Thaiel y su familia dando algún tipo de apoyo.

Potenciar la esperanza: un gesto solidario, un llanto y un abrazo

