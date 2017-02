Más de 40 instituciones participaron de una charla sobre prevención del Dengue

P U B L I C



Fue encabezada por funcionarios municipales como parte del plan de acción que se viene impulsado para evitar la proliferación de la enfermedad en La ciudad. La idea es que los representantes de las instituciones repliquen en sus barrios la información. El Municipio brindó ayer una capacitación sobre prevención del Dengue, Zika y Chikungunya en la que participaron representantes de sociedades de fomento y entidades de bien público. El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco del HCD con la presencia del secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras, y el gerente de la ANSES Campana, Mariano Raineri. También estuvieron presentes el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi; el subsecretario de Servicios Públicos, Isidro Ruiz; la directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi; la directora de Gestión de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social, Luciana Puglisi; y el director de Entidades de Bien Público, Pablo Mosqueira. "Estamos muy contentos con la respuesta de los representantes de las instituciones en esta charla porque nuestra idea es que ellos se conviertan en agentes replicadores de la información. La prevención es la única medida eficaz para luchar contra estas enfermedades por lo que necesitamos el compromiso de toda la comunidad", explicó Contreras al finalizar el encuentro. Asimismo, indicó que las instituciones tienen un rol muy importante en la comunidad por lo que el trabajo en red que se lleve adelante entre éstas y el Municipio "será más beneficioso para todos los vecinos". En la capacitación se informó además sobre el cronograma de los operativos de desca-charrización que alcanzará a todos los barrios de la ciudad comenzando, a partir de este martes, por Las Acacias, Los Nogales, El Destino y Villanueva. "Con máquinas y personal dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico iniciamos un recorrido por los barrios para retirar los elementos en desuso que los vecinos retiran de sus viviendas y pueden acumular agua", agregó al respecto Ruiz. No obstante, aclaró que "aquellos vecinos que por alguna razón no haya podido sacar a tiempo los elementos no se alarmen porque habrá una persona que se encargará de recorrer los barrios y de ser necesario volverá el camión". Tareas similares también se desarrollarán en plazas y espacios públicos. El Municipio, además, coordinará charlas y capacitaciones en los barrios para reforzar aún más las acciones en materia preventiva. En tal sentido, Mos-queira sostuvo "que la idea es acercar a los vecinos información y consejos concretos que permitan luchar contra el Dengue", al tiempo que valoró el trabajo que llevarán adelante las entidades para desarrollar las mismas. Para finalizar, Acciardi recordó "que en la lucha contra el Dengue no solo depende del Municipio sino que es responsabilidad de toda la comunidad manteniendo todos los espacios limpios de criaderos del mosquito vector". En este marco, los funcionarios municipales adelantaron a los vecinos que en breve se lanzará junto a ANSES un programa para acercar dependencias gubernamentales a los barrios y facilitar el acceso a los servicios y prestaciones del Estado.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENCABEZARON LA CHARLA.





Funcionarios municipales encabezaron el encuentro con los representantes de las Entidades de Bien Pública.





Los representantes de las instituciones replicarán la información en sus respectivos barrios.



Más de 40 instituciones participaron de una charla sobre prevención del Dengue

