Ocurrió en el barrio Villanueva. La mujer fue traslada por Bomberos al Hospital San José. Apenas pasadas las 2 de la madrugada de ayer, en la calle Granaderos casi esquina Pueyrredón, barrio Villanueva, se desató un incendio dentro de una vivienda sufriendo su propietaria, Stella Escobar, graves quemaduras en todo su cuerpo. Según trascendidos, el fuego se originó cuando "la Pacha" (como cariñosamente le dicen), quien es no vidente, habría prendido fuego un trapo para, a través del humo originado, espantar a los mosquitos. Pero en una maniobra desafortunada, un colchón y ropa de cama comenzaron a arder dentro de la vivienda. Dentro de la casa, también estaba su hijo de 20 años, quien salió ileso. La peor parte de este incidente se la llevó la propia Stella, quien sufrió quemaduras de importancia en más del 50% de su cuerpo. Los bomberos trasladaron rapidamente a la señora al Hospital San José, donde permanecía internada en cuidados intensivos bajo sedación y en estado reservado, esperando sus familiares hoy por la mañana el nuevo parte médico que diga cuál es su evolución.

Vecina no vidente sufre quemaduras tras incendiarse parte de su casa LO PERDIÓ TODO Además de estar en estado muy grave, Stella Escobar perdió todas sus pertencias y también su hijo Fabián (20) quien es discapacitado. A traves de las redes sociales algunos vecinos estan tratando de conseguir ropas, zapatillas y otros bienes de primera necesidad; primeramente para el joven y también pensando en el día después que Estela deje el Hospital. Mientras tanto Fabián permanece en casa de un familiar.

