Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Cuando nos roban por arrebato lo primero que se nos pasa por la cabeza es el insulto. Ningún ser humano que haya pasado por ése trance lo toma como prueba de vida. Todos pensamos en lo poco que hace el Estado por la seguridad, por educar a los que delinquen, por incorporar nuevos hábitos en los que nos cuidemos más y mejor entre nosotros. Y es lógico que así reaccionemos . Nos llenamos de rabia , luego nos invade la angustia y, por último, el miedo y la indefensión . Muchos llegan a no poder salir de casa , renuncian a sus trabajos y coartan actividades (no salen de noche, evitan los lugares más poblados, otros, los que se alejan de su radio de acción). En fin, terminan autoinfringiéndose castigos que sólo profundizan la herida . Al ser una situación injusta y desigual, en dónde la sorpresa y la violencia mandan, pocas veces podemos escuchar testimonios de cómo piensa el ladrón. En una ocasión, por trabajo, me tocó entrevistar a exconvictos. Es un mundo muy hostil. Muchos vuelven a delinquir, otros quedan atrapados por las adicciones, algunos se convierten por la religión, otros por poder estudiar...pero la historia más tierna que me contó uno de ellos, Luisito, es la que les quiero contar hoy. Escuchar a la gente es muy enriquecedor. Luisito era ladronzuelo de barrio, sin ínfulas de la fama o foto en la primera plana de los diarios. Desde los trece robaba para ayudar en el presupuesto de la casa, con madre y siete hermanos. El gran quiebre no fue cuando encarcelaron a su padre por homicidio, sino cuando murió el abuelo. Era un hombre bueno, dicho por él mismo, muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando se infartó empezó la debacle, el hambre , el nuevo esposo de la madre, los otros hermanos. Allí empezó su romance con el delito, el entrar y salir de la cárcel. Hasta que un día , en el microcentro, robó una billetera que tenía la imagen del Sagrado Corazón . Y se acordó de su abuelo, que todo había hecho por ellos. Y me dijo : _ Doñita, no me curaron los palos ni las rejas. Tampoco fue Jesús. Fue mi abuelo que en ése instante supe que me mira desde lo alto. Lagrimeamos los dos y nos dimos un abrazo.







El Panóptico:

El Robo

Por Fabiana Daversa

