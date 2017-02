Zárate, 26 de enero de 2017 COMUNICADO La Comisión Directiva del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate quiere poner en conocimiento de los compañeros trabajadores de la empresa CARBOCLOR S.A., que la misma en una total falta de respeto y abusando del esfuerzo y compromiso que Uds. y sus representantes de Comisión Interna han adquirido frente a ella, para sostener con parte de su salario la continuidad productiva, ha procedido a efectuar las retenciones correspondientes al 3 % del aporte solidario y la cuota sindical,negándose en forma sistemática, pese a las intimaciones efectuadas, a enviarlos a la entidad sindical desde el mes de octubre de 2016 a la fecha. Es por ello, que no avalaremos con nuestro silencio este accionar ilegal de la empresa, iniciando desde ya todas las medidas y acciones a nuestro alcance con el objetivo de hacer cesar esta actitud. Realizando incluso las denuncias penales pertinentes, para que los responsables de tal obrar sean sancionados como corresponde. Compañeros: Estos empresarios parecen no tener límite y siempre van porque el sacrificio lo hagan los trabajadores, quienes no son ni han sido los responsables del funcionamiento y la rentabilidad de la empresa. POR COMISION DIRECTIVA Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquimicas Zárate Personeria Gremial Nº 270 Sede Social: Félix Pagola 1712 2800 Zárate-Pc ia. Bs. As. Tel: (03487) 422102/445535 E-mail: sinquizar@cabletel.net.ar



