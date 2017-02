Paritaria Docente: la Provincia convocó a los gremios para el próximo lunes

En la previa, el Secretario General de SUTEBA adelantó que solicitará 35% de aumento, el doble del porcentaje al que aspira el gobierno nacional para los acuerdos paritarios para este año. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires que encabeza María Eugenia Vidal convocó a los gremios docentes al inicio de la discusión paritaria para el próximo lunes, en el marco de una polémica que se generó luego que trascendiera que nueve gobernadores le solicitaron a la Nación que evitara meterse en la paritaria docente. O sea: que se descarte la negociación con los gremios nacionales que suele establecer "un piso" para las discusiones provinciales. "No es una intención de ellos (de los gobernadores), sino del gobierno nacional, que intenta poner un techo de las paritarias docentes sin convocar a las paritarias. Eso viola la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación", disparó Sonia Alesso, titular de CTERA. Mientras tanto, Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, adelantó que el reclamo de aumento salarial que le presentarán a Vidal será del 35%, el doble del supuesto "techo" (18%) al que aspira Nación para las discusiones paritarias de este 2017. "En primer lugar vamos a tener que discutir la pérdida del nivel adquisitivo del salario del año pasado, que está entre un 8 y un 10%. Y a eso hay que sumarle lo necesario para poder afrontar la inflación de este año, que rondará un 25%. Por eso, la demanda que vamos a llevar los docentes al ámbito de Paritarias será de un piso no menor al 35%", aseguró Baradel. "La meta del 17% que fijó el gobierno para este año es ficticia y tiene como objetivo bajar los salarios de los trabajadores argentinos. Nosotros no vamos a aceptar que nos pongan un techo a la paritaria", agregó. "Si en la provincia de Buenos Aires prima la lógica del ajuste que hay a nivel nacional el comienzo de las clases el 6 de marzo es muy complicado", ya había advertido Baradel. Por su parte, Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB, el otro gremio mayoritaria de Provincia), remarcó que no se puede "discutir una pauta salarial para el 2017 sin tener en cuenta la pérdida adquisitiva que han sufrido nuestros ingresos en los últimos seis meses". La líder de la FEB explicó que "el porcentaje que ha dejado deslizar el Gobierno a través de los medios de comunicación está muy lejos de la pérdida salarial que hemos debido soportar en los últimos meses, a la que se le suma el anuncio de nuevos aumentos tarifarios". "No podemos sentarnos el próximo lunes con una desventaja salarial de 6 meses. El Gobierno debe tenerlo en cuenta y aceptar que nuestros ingresos están postergados y no vamos a negociar a la baja", aseguró Petrocini. En tanto, el Director General de Educación de la Provincia, Alejandro Finocchiaro, señaló que el gobierno bonaerense va a "ofrecer lo que podemos, no se puede ofrecer lo que no se puede pagar" y recordó que el año pasado, producto de la última negociación salarial de la administración de Daniel Scioli, la Nación debió girar fondos extraordinarios para pagar los salarios. SUTEBA CAMPANA En diálogo con La Auténtica Defensa, la Secretaria General de SUTEBA Campana, Sonia Rafael, compartió la postura del gremio y su titular: "Llegamos nuevamente a febrero sin discusiones previas. Y ahora pareciera que quieren cerrar las paritarias unilate-ralmente", se quejó. "Los docentes de la Provincia estamos atrasados, porque el año pasado no se reabrieron las paritarias tal como lo establecía la cláusula que se había firmado por la escalada inflacionaria", agregó.

Paritaria Docente: la Provincia convocó a los gremios para el próximo lunes

