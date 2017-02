Así lo aseguró el Director de Entidades de Bien Público. Remarcó que la gestión que encabeza Sebastián Abella promueve un modelo "muy democrático" de organización barrial. Así, afirmó que "cada vez más gente de los barrios se siente involucrada". El titular de la Dirección de Entidades de Bien Público, Pablo Mosqueira, aseguró ayer que la gestión Abella trató "de dejar de lado la sociedad de fomento que era como una unidad básica" para promover un modelo "muy democrático" de organización vecinal. Las declaraciones de Mosqueira se dieron en el marco de la capacitación sobre prevención de Dengue, Zika y Chikungunya realizada ayer por el Municipio en el Salón Blanco del Concejo Deliberante. Fue ante la pregunta de cuáles eran los objetivos de su área para el 2017. "Este año va a ser diferente. Cuando arrancamos el año pasado no contábamos con presupuesto. Este año ya vamos a tener una ayuda importante para las asociaciones; la gente lo saben y está muy entusiasmada", aseveró el funcionario. Mosqueira celebró que se estén "actualizando muchas sociedades e instituciones" y que cada vez haya "más gente", definiendo el cambio que introdujo la gestión de Cambiemos a la hora de promover las entidades de bien público barriales: "Tratamos de dejar de lado la sociedad de fomento que era como una Unidad Básica que se ponía a dedo y ahora la gente del barrio eligen entre ellos a quien consideran de jefe barrial y lo metemos de presidente". "La verdad que es muy democrático y la gente está contenta", remarcó el director. Pero esa no fue la única diferencia que trazó con respecto al trabajo que se hacía en el período político anterior. "El primer día Sebastián nos dijo que quería el contacto directo con los vecinos", comentó el funcionario, considerando en ese sentido que los campanenses "no estaban acostumbrados que funcionarios vayan a los barrios, camines con ellos y los escuchen". "Cada vez más gente de los barrios se siente involucrada. Y también les estamos brindando respuestas desde el Municipio", aseveró. Por otra parte, ya en un análisis de la situación actual de las sociedades de fomento locales, el funcionario indicó que uno de sus mayores problemas es que "alquilan los salones" donde funcionan, por lo que ponderó los recursos con los que ahora cuenta su dirección porque permitirán apoyarlas en sus "necesidades edilicias", tales como refacciones en pintura y techos.

