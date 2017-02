P U B L I C



Rompiendo con una añeja tradición, el Vaticano decidió retirar el rostro del papa Francisco en las monedas de euro que acuñará a partir de este año y la sustituirá por el escudo del pontificado. La modificación, que entrará en vigor en marzo, fue comunicada por la Gaceta Oficial de la Unión Europea, donde son anunciados todos los cambios de las "caras nacionales en la moneda del "viejo continente. Para las monedas de euro, cada país miembro de la unión tiene derecho a elegir qué sujeto representar en una de las caras mientras la otra, que indica el valor, es igual para todos. El cambio establecido por el Vaticano afecta a las piezas de uno, dos, cinco, 10, 20, 50 centésimos, uno y dos euros. A partir del 2014 comenzaron a circular las monedas con el rostro del papa Francisco. Y no incluyeron sólo una imagen sino tres distintos perfiles del pontífice. La decisión, sin precedentes, de quitar su rostro y sustituirlo con el escudo del Papa no sorprendió ya que Francisco no es muy proclive a ver su cara en cuadros y recuerdos. Algo similar ya había ocurrido con las medallas conmemorativas de sus viajes apostólicos. La costumbre del Vaticano de acuñar se remonta a la lira. La Santa Sede, como sujeto de derecho pontificio, logró siempre el permiso para emitir su propia moneda, detalle que acrecienta su soberanía y lo asemeja a un verdadero Estado. No obstante, siempre se trató sólo de monedas metálicas y nunca billetes. Con el tiempo, las monedas del Vaticano se convirtieron en un souvenir ambicionado por coleccionistas y curiosos. Por eso llegó un momento en que prácticamente todo lo acuñado era destinado a las colecciones. Gracias a un reciente acuerdo con la Unión Europea se estableció que sólo un porcentaje de lo emitido podía ser destinado a los coleccionistas, mientras el resto debía ser de efectiva circulación.



Quitarán el rostro del papa Francisco del euro vaticano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: