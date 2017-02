Así lo expresó Marcelo Fioranelli, presidente del Colegio de Abogados Zárate - Campana, en relación al reciente Decreto de Necesidad y Urgenica (DNU) del Presidente Macri que dispone "la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales" con la supuesta finalidad de bajar el índice de judicialización de las causas por accidentes y enfermedades profesionales. Luego de la feria estival, hoy 1ero. de febrero se reanuda la actividad judicial y el El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reformó La Ley de Riesgos de Trabajo (y el régimen de ART) será puesto en jaque en la Justicia, con altas probabilidades de ser bloqueado por una medida cautelar. El DNU del Poder Ejecutivo, que dispone específicamente "la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales" como "la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente" que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad. Consultamos sobre el tema al presidente del Colegio de Abogados Zárate - Campana, quien nos comentó: "Las ARTs tienen que proteger al trabajador y no castigarlo cuando sufre un accidente" y explicó que "si la vocación del Ejecutivo es bajar la litigiosidad con las ARTs, para así bajar el costo laboral se equivoca, porque pone el carro delante del caballo. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo a través de los organismos correspondientes, es revisar el rol de las ARTs y velar por que cumplan con lo que prometen: que el trabajador realice sus tareas en un ambiente seguro y asesorar a cada empresa en ese sentido. Así sí va a haber menos juicios por laborales porque habrá menos accidentes y enfermedades". Comisiones Médicas Por otra parte, Fioranelli cargó contra las "Comisiones Médicas Jurisdiccionales" que, a decir del abogado, "parecen siempre ponerse del lado las ARTs y no del trabajador, sobre todo la hora de estimar porcentajes de incapacidad o reconocer enfermedades profesionales" y agregó: "todo parece armado para patear la pelota para adelante a favor de las ARTs que, repito, no cumplen acabadamente con el rol que tienen y el servicio por el que están cobrando: no son meras aseguradoras, tienen que evaluar el riesgo del entorno laboral, e intervenir para que ese entorno sea lo más seguro posible. No se puede agraviar y culpar a los abogados y jueces laboralistas en este tema, sin advertir que el alto índice de litigiosidad que tanto preocupa, sólo comenzará a resolverse cuando los empresarios y las ART respeten el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero". Inconstitucional Finalmente, Fioranelli, explicó el carácter inconstitucional del DNU presidencial: "Todo ciudadano tiene el derecho de presentarse a la Justicia, y este derecho constitucional no puede estar condicionado a una Comisión Médica. Por otra parte, un DNU ni siquiera puede ser utilizado para este tipo de cuestiones, y cito el artículo 99 inciso 3° de la Constitucional Nacional: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros".

