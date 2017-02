Los jugadores de la B Nacional plantean una huelga

P U B L I C

El plantel de Los Andes ya tomó medidas. En Villa Dálmine, en cambio, los futbolistas entrenarán hoy con normalidad. Los planteles de los 23 equipos que participan del campeonato de la Primera B Nacional analizan iniciar una huelga a raíz del atraso en el pago de sus salarios por las deudas que mantiene AFA con los clubes. Asimismo, los jugadores le solicitaron a los dirigentes de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) que se reúnan con las autoridades de los clubes para que presenten una propuesta formal tendiente a sanear la deudas. "De no recibir un plan de pago satisfactorio en cada uno de los clubes, todos los equipos que nos encontramos disputando el Torneo de B Nacional nos manifestaremos solidariamente y realizaremos un paro, lo que significará no retomar los entrenamientos hasta que no nos acerquemos a una solución", se advierte en una parte del comunicado difundido por los jugadores. El primer plantel en concretar una medida en este sentido fue Los Andes, que ya el lunes no se entrenó. En cambio, en Villa Dálmine no habrá hoy novedades al respecto, dado que el plantel se entrenará con normalidad, más allá de no concretarse hoy el amistoso con Deportivo Español que había trascendido la semana pasada. EL COMUNICADO "A razón de la realidad del fútbol argentino conocido por la mayoría y particularmente por la situación que viven hoy los clubes del ascenso, los planteles profesionales de los veintitrés (23) equipos de la categoría B Nacional nos encontramos en estado de alerta. Más allá de la coyuntura de cada institución, los jugadores de todos los equipos estamos en contacto y en sintonía de cara a esta dura realidad que nos afecha y mucho. Las deudas con los planteles en la mayoría de los clubes ha llegado a un límite inigualable: el retraso en los pagos llega hasta los cinco meses y en muchos casos son los propios dirigentes los que admiten no tener un panorama de posible situación. Es por esto que todos los plantes de la B Nacional le solicitamos a Futbolistas Argentinos Agremiados como órgano representante de los derechos de los futbolistas que intervenga en el asunto y acerque una propuesta formal por parte de cada una de las instituciones para sanear la deuda con los planteles profesionales de la categoría B Nacional teniendo como fecha límite el miércoles 1 de febrero de 2017. De no recibir un plan de pago satisfactorio en cada uno de los clubes, todos los equipos que nos encontramos disputando el Torneo de B Nacional nos manifestaremos solidariamente y realizaremos un paro, lo que significará no retomar los entrenamientos hasta que no nos acerquemos a una solución. Conocemos y comprendemos muy bien la realidad de nuestro fútbol y la delicada situación que por la que atraviesa. Sin embargo, el estadio de deuda acumulada con los planteles y la falta de respuesta de cara al futuro nos obliga a tomar medidas y a trabajar unidos por las condiciones de trabajo de todos los jugadores de la B Nacional. Finalmente solicitamos a Futbolistas Argentinos Agremiados que, a través de sus representantes, lo comunique a quien corresponda". AFA: HOY HABRÁ PLENARIO DE DIRIGENTES Por "cuestiones operativas", los plenarios de dirigentes de Primera División y "Ascenso Unido" que podrían encarrilar el futuro político de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) previstos para ayer se pospusieron para este miércoles. Los clubes del ascenso, con Claudio "Chiqui" Tapia (Barracas Central) a la cabeza, iban a reunirse en la sede de calle Viamonte para analizar los pasos a seguir, respecto a la celebración de la Asamblea Extraordinaria. Este grupo pretende que esa reunión se realice con los actuales estatutos de AFA, donde tienen mayoría sobre los 72 asambleístas, para votar "de un tirón" el nuevo presidente, la aprobación de la Superliga de Primera División, la reforma del Estatuto y la rescisión del programa "Fútbol Para Todos". Del otro lado, los mayoría de los clubes de Primera División quieren celebrar Asambleas diferentes para tratar esos temas sensibles del futuro de la AFA y elegir presidente con el nuevo estatuto enviado por FIFA, donde podrían pelear la votación. Mientras tanto, Armando Pérez, presidente de la Comisión Normalizadora, parado en la vereda de enfrente a la de Tapia, que lo cuestiona y niega su representatividad al frente de la AFA, aprovechó para lanzar críticas al frente del Ascenso Unido: "Hay condiciones de los dirigentes del fútbol que tenemos que ensamblar y hacer el proceso dejando de lado un montón de cosas personales. Debemos tener consenso", afirmó Pérez en una entrevista con radio Guemes. El dirigente cordobés destacó con ironía que "ha jugado un papel importante el ascenso y como ha marcado la agenda. Cada cosa que uno hace ellos tienen una respuesta. Me parece que hay un mérito ahí, hay una concentración de funcionamiento que no tenemos los clubes de Primera". Pérez insistió que "ahora hay que aprobar la Superliga, el estatuto, y todo junto (sumando las elecciones) va a ser difícil", en una clara referencia a la intención que tiene el ascenso de que se haga todo en una misma asamblea.

