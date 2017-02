La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/feb/2017 En un año, el Hospital Municipal duplicó su facturación







Más de $14 millones durante 2016 fueron el fruto de un desarrollo administrativo gestionado por personal municipal. "Queremos brindar un mejor servicio y que no sea una carga para el Municipio", dijo el Secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, quien remarcó que, igualmente, "la prioridad es siempre para el que no tiene" cobertura médica. Las estadísticas indican que, históricamente, alrededor del 70% de la población que se atiende en el Hospital San José es afiliada a PAMI o, directamente, no tiene ningún tipo de cobertura médica. Eso no cambió. Sin embargo, durante 2016, la institución municipal logró prácticamente duplicar su facturación respecto al año anterior. La primera respuesta a semejante salto en los ingresos vino de la mano del cambio de modalidad de facturación a PAMI: antes era un "régimen capitado", por el cual se acordaba un valor global fijo para asistir una cantidad de afiliados (alrededor de 8400 correspondiente al 70% del universo posible) mientras que ahora se maneja por un "régimen prestacional": se cobra por prestaciones efectivas. En paralelo, se modificó el criterio asistencial hacia el paciente que cuenta con una obra social o una prepaga y aun así elige el San José para ser asistido: cualquier práctica sobre un paciente con cobertura ahora es registrada y facturada al prestador. La otra mejora administrativa fue la de renegociar y mejorar los tiempos de cobro de esas prestaciones. En resumidas cuentas, estos cambios en la gestión explican por qué el Hospital Municipal San José pasara de generar recursos genuinos por $7.392.973,67 en 2015, a $14.434.686,51 en 2016. Ahora, el próximo objetivo está puesto en que todo este reordenamiento administrativo, que implica un registro más preciso y celoso de todas las atenciones brindadas, impacte positivamente en la fórmula polinómica que la Provincia de Buenos Aires utiliza para coparticipar fondos al municipio de Campana en el rubro Salud. CON LA CAMISETA PUESTA Tanto el Secretario de Salud, Ernesto "Cacho" Meiraldi, como su directora de Desarrollo Estratégico, Cecilia Bernatzky, coinciden en que semejante salto de calidad no hubiese sido posible sin el compromiso del personal del área de Facturación. "Al pasar a un régimen prestacional con PAMI, el hospital necesitó contar con personal capacitado para poder cargar on-line las prestaciones de la manera que se lo exige PAMI y así poder cobrarlas. Para eso no usamos ningún intermediario para facturar: la tarea se realiza íntegramente con personal del hospital, sin ninguna empresa privada que intervenga en el medio", señaló Bernatzky, a lo que Meiraldi agregó: "Para decirlo bien clarito: yo no quiero que entren $100 pero me dejen $10 y que los $90 restantes se los lleven los iluminados de una empresa privada. No. Acá el 100% de lo que se factura queda para el municipio. Nuestra gente aceptó el desafío y tiene la camiseta puesta. Y no hablo de la camiseta política, sino de la camiseta del Hospital San José. Esto tiene que llenar de orgullo a todos los vecinos". PRIORIDAD AL INDIGENTE Meiraldi y Bernatzky explicaron también que en la gestión anterior "no tenían como prioridad" recuperar ese dinero cobrando las prestaciones a las obras sociales y prepagas. "En todo caso, se invitaba al paciente que tenía cobertura a atenderse en una institución privada", señalaron. En este sentido, el Secretario de Salud señaló: "Ahora, el hospital es para todos. Tengas o no tengas obra social o prepaga. Pero la prioridad siempre es para el que no tiene. Y lo explico fácil: si tengo una sola cama y hay dos pacientes, la prioridad la tiene el que no tiene obra social. Al que tiene lo derivamos donde corresponda. Por otra parte, si no tengo más camas y tengo gente sin obra social esperando, derivo a la clínica que le corresponda al que tiene cobertura, y así libero camas. Mientras haya lugar, al hospital le conviene tener un recupero del servicio que presta. Un recupero hecho con personal propio, sin que se lleve la ganancia un tercero". Para que el sistema de facturación funcione se implementó una Oficina de Internación que está en un anexo a la Guardia del Hospital y capta a todos los pacientes con obra social o prepaga que asisten de manera no programada a la Guardia. "Esa prestación –dice Bernatzky- antes, se perdía. Ahora, aún cuando el paciente no declare tener cobertura, nosotros cruzamos la información con diferentes padrones electrónicos y se corrobora". En la misma línea también se estructuraron las oficinas administrativas de Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio, y Quirófano. Otras áreas están en carpeta. La meta es llegar, incluso, a implementar el sistema en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). "Es un desarrollo que se va gestando en función de contar con personal capacitado que se pueda hacer cargo de este trabajo", remarca Meiraldi. "Tanto es el compromiso de nuestra gente que se alegran cuando ven crecer los números. A ellos no les toca nada, pero sienten el orgullo natural de ser parte de una organización más eficiente. No se inventó nada. Cualquier hospital que trabaja bien, trabaja así. Eso se va notando, y cada vez más vecinos nos eligen para atenderse con nosotros", concluye el Secretario.

Bernatzky: "Ahora, aun cuando el paciente no declare tener cobertura, nosotros cruzamos la información con diferentes padrones electrónicos y se corrobora". "Vos sos de afuera, yo soy de Campana" Tras versiones periodísticas, en octubre pasado, el Secretario de Salud reconoció que la primera partida de productos quirúrgicos suministrada por un nuevo proveedor no era de buena calidad, una situación que fue resuelta inmediatamente. Meiraldi contó que en esa ocasión, fue advertido por los cirujanos del Hospital "por la calidad de los guantes y de los bisturíes", los que se "desafilaban durante la misma operación". Consultado al respecto, Meiraldi comentó: "Convoqué al proveedor a mi despacho y le dije: ´Yo no tengo ningún arreglo con nadie: o cumplís o pido que se rescinda el contrato. Porque vos sos de afuera, pero yo soy de Campana y papelones no paso. Porque yo me quedo´. Así cumplió con el contrato. Es así de clarito: como no le debo nada a nadie, el que no cumple, se va".

Meiraldi, Secretario de Salud. BLONDEAU, LAS PRADERAS Y OTAMENDI Según ratificó el Secretario de Salud, el Paraje Blondeau de Islas contará con un Centro de Atención Primaria totalmente nuevo y dimensionado a tal fin (hoy se trata tan sólo de un monoambiente), merced dineros pertenecientes al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) de la Provincia de Buenos Aries; mientras que el de Las Praderas será ampliado para sumar consultorios, y el de Otamendi será remodelado para optimizar el uso de la superficie disponible.

