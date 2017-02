La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/feb/2017 El ministro de Gobierno bonaerense visitó la ciudad y ponderó el trabajo realizado en materia de seguridad







Joaquín De la Torre se interiorizó sobre las políticas públicas de la gestión de Sebastián Abella. Junto al jefe comunal y autoridades, visitó el CIMoPU, donde se le mostró el funcionamiento de la plataforma de seguridad. El intendente Sebastián Abella recibió hoy en su despacho al ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín De la Torre, quien se acercó a interiorizarse sobre las diversas políticas públicas de la ciudad y realizó una entrega que favorecerá la labor de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Abella estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, en tanto que el ministro provincial visitó la ciudad junto al coordinador de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Provincia, Ezequiel Bisso. "Joaquín (De la Torre) se acercó a nuestro Municipio para interiorizarse sobre cómo avanza nuestra gestión, escuchar nuestras inquietudes y compartirnos su experiencia como ex jefe comunal", detalló Abella respecto al encuentro. La visita incluyó también una recorrida por las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Acompañado por su responsable, Abel Milano, las autoridades provinciales conocieron el funcionamiento íntegro de la nueva plataforma de seguridad como también del centro de monitoreo. "Pudimos mostrarle nuestra labor en la prevención y de qué manera buscamos combatir la inseguridad. Es uno de los temas que enfatizamos en nuestra campaña y en el que trabajamos desde el primer día", añadió el jefe comunal. En este sentido, también ponderó la labor realizada para bajar los índices de hechos delictivos: "Las cifras son favorables, muestran que estamos ganando esta dura batalla. No obstante, sabemos que aún resta mucho trabajo. Es por eso que incorporamos tecnología para estar a la vanguardia y a la altura de este problema". Para brindar su aporte en esta labor, el ministro De la Torre hizo entrega de un alcoholímetro de última generación Marca ACS, junto a todos los elementos necesarios para expender el debido comprobante. También, cartelería y señales lumínicas para realizar los operativos. "De aquí me llevo una grata imagen. Compartiré con la gobernadora que en Campana me encontré con un Intendente comprometido, trabajando activamente, preocupado por los problemas de los vecinos e implementando soluciones", comentó el ministro. Además hizo públicas sus felicitaciones por el equipo de trabajo, la tecnología aplicada en materia de seguridad y los importantes avances sobre la lucha con la delincuencia. "Campana, en cuanto al trabajo que se realizada en materia de seguridad, está ubicada en un primer nivel. Seguro está entre los 10 primeros municipios de toda la Provincia", finalizó el funcionario bonaerense.

Milano y Abella junto a De la Torre.





El Intendente y la Jefa de Gabinete recibieron en su despacho a los funcionarios provinciales.





El ministro entregó un nuevo alcoholímetro para el Municipio. De La Torre coincidió con Vidal en que perder la elección "no es el fin del mundo" El ministro de Gobierno aseguró que "no es el momento" de hacer campaña todavía y señaló que no cree que en las elecciones intermedias esté en juego la gobernabilidad. Consultado por La Auténtica Defensa, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires coincidió con la gobernadora María Eugenia Vidal que perder las elecciones "no es el fin del mundo", aunque aseguró que trabajará para que Cambiemos sea el ganador en las próximas legislativas. Más temprano, Vidal había afirmado en una entrevista realizada por el periodista Jorge Lanata que no cree "que sea el fin del mundo perder una elección" en referencia a los comicios de octubre. "Yo no creo eso de que si el oficialismo no gana las elecciones intermedias, se pone en juego la gobernabilidad. Está mal. La elección intermedia es importante porque te da más respaldo para ir más profundo en las cosas que querés hacer. Si ganamos, me voy a sentir más respaldada en esa pelea que estamos dando. Y si no pasa, vamos a tratar de que esas reformas de fondo tengan el consenso de quienes sean votados", analizó. Durante su visita a nuestra ciudad, De La Torre coincido con la gobernadora. "Si uno lo lleva al extremo de que es el fin del mundo, claramente no lo es", aseveró en ronda de prensa. El exintendente de San Miguel subrayó que aún no es el momento de "hacer campaña" sino de "trabajar por los bonaerenses". Aclaró demás que la estrategia electoral de cara al 2017 no fue tema en la agenda de su reunión con el intendente Abella. "(Entiendo que cuando empieza el año electoral) los periodistas y nosotros nos pongamos ansiosos. Pero no es el momento de definición", comentó el funcionario.

