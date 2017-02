Perros, gatos, camaleones, coatíes. Lo cierto es que el hombre desde hace veinte mil años tiene mascotas. Algunas duermen al aire libre, otras en la cama de sus dueños, otras en jaulas,algunas son guardianas, otras forman parte de la decoración y las que tienen más suerte ocupan asientos en los aviones. Pero hoy nos vamos a referir a las mascotas que son abandonadas en las vacaciones por los desalmados. Es frecuente ver en la ruta perros deambulando con sus collares lustrosos, prueba de que fueron alojados hasta hace poco por una familia, con sus pelajes intactos y sus ojos tristes.

Por la facilidad de filmar y sacar fotos con los celulares, se pudieron constatar algunos abandonos. Parece mentira que la señora matrona de Miramar, con medalla de santo al cuello, fuera capaz de abandonar a su perra y a toda la camada de cachorros.

Algunos son abandonados porque significan más bocas para alimentar, otros porque ya están viejos . No obstante, no hay excusas para dejar a ningún ser vivo a la intemperie, menos aún cuando no pueden defenderse solos.

Castrar a las mascota es la forma más segura de frenar los abandonos Tomemos conciencia que lo que uno da, recibirá de la vida en el futuro.