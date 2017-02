La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/feb/2017 Se celebra el Día Mundial de los Humedales







Los humedales como la Reserva Natural Otamendi juegan un importante papel en la reducción del impacto de los fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones y las sequías. Cada año, el 2 de febrero se celebra el Día Mundial buscando generar conciencia. En el mundo, la mayoría de los peligros naturales están relacionados con el clima. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) prevé que en el futuro habrá incluso más fenómenos extremos a consecuencia del cambio climático. Según la Organización de las Naciones Unidas ONU-Agua, el 90 % de los peligros naturales están relacionados con el agua. No obstante, a menudo se ignora la protección que nos brindan los humedales: las personas consideran a los humedales como terrenos baldíos, es decir, algo que se debe rellenar o convertir para otros usos. Los científicos calculan que desde 1900 ha desaparecido al menos el 64 % de los humedales del planeta. Los humedales como la Reserva Natural Otamendi juegan un importante papel en la reducción del impacto de los fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones y las sequías. En el primer caso, actúan como esponjas naturales, absorbiendo y almacenando el exceso de precipitaciones; y durante la época seca liberan el agua almacenada, reduciendo la escasez de agua y retrasando el inicio de las sequías. En la zona de influencia de la RNO, la disponibilidad y calidad del agua bombeada y utilizada en los Barrios de Otamendi, San Jacinto, Río Luján y aledaños, está relacionada a los humedales, ahorrando así en los procesos de potabilización. RIESGO DE DESASTRES El Riesgo de Desastres es producto de la amenaza y la vulnerabilidad. Una amenaza es un fenómeno que encierra el potencial de causar trastornos o daños a la comunidad, y la vulnerabilidad es la susceptibilidad o exposición a la amenaza. Mientras que la amenaza es la fuente externa de un desastre, la vulnerabilidad es la debilidad intrínseca de la comunidad (la calidad de su infraestructura, la capacidad de organización). Sabemos que no hay desastres "naturales" propiamente dichos. Incluso en aquellos casos en que la amenaza es natural, y que se dispone de todos los recursos, que se convierta o no en un desastre o en una perturbación grave para el funcionamiento de nuestra comunidad depende en gran medida de cómo se estructura esa sociedad y de qué forma está preparada. Hay una creciente base de conocimientos que demuestra cómo los daños potenciales creados por las tormenta, las inundaciones y los deslizamientos de tierra pueden reducirse significativamente mediante el mantenimiento y / o restauración de los ecosistemas al actuar como amortiguadores. Además estas mismas inversiones en los ecosistemas y las infraestructuras naturales tienen beneficios socio-económicos que apoyan directamente al fortalecimiento de la resiliencia de hombres y mujeres de las comunidades y sus medios de subsistencia. EL VALOR DE UN HUMEDAL PROTEGIDO A nivel mundial las áreas protegidas representan el 12% de la tierra y poco más del 1% de los océanos; proporcionan protección al 80% de las especies amenazadas y almacenan más del 15% del stock mundial de carbono terrestre -mitigación del cambio climático-. Para la reducción de Riesgos de Desastres, las áreas protegidas y otros humedales - como la llanura de inundación del Río Luján o las islas del Delta, ayudan a preservar la integridad de los ecosistemas y a moderar el clima local; y dan soporte a las necesidades graduales de las comunidades para recuperarse de los eventos adversos, garantizando por ejemplo el acceso al agua, la polinización y dispersión de semillas de pasturas o la protección del suelo ante la erosión o luego de una gran inundación. DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES Cada año, el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales con el objetivo de conciencia acerca del valor de los humedales para la humanidad y el planeta. Argentina tiene actualmente 22 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar), con una superficie de 5.625.407 hectáreas. Uno de ellos es la Reserva Natural Otamendi. ¿QUÉ SE PUEDE HACER POR LOS HUMEDALES? -Investigá cuales son los humedales de tu paisaje y disfrutalos recorriendo o fotografiando áreas protegidas o Sitios Ramsar (Reserva Natural Otamendi, Reserva Municipal de Pilar, Reserva de Biósfera Delta del Paraná) o humedales de valor como la llanura del Río Luján, sección 1 y 2 de islas del Delta del Paraná. -Interiorizate sobre las medidas y los procedimientos de seguridad o de capacitación relacionados con los factores que propician los riesgos y de la manera en que las amenazas se convierten en desastres en tu comunidad. -Apoyá a decisores, gestores de la conservación, bomberos, brigadistas, investigadores u organizaciones civiles involucradas en el cuidado de humedales o en Riesgo de Desastres.

