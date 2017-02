La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/feb/2017 Allanamiento por un ataque con arma de fuego en San Cayetano





Personal de la DDI encabezó el procedimiento en el marco de una causa que se inició por disparos contra una vivienda de la calle Thomas Murray. No se halló a los acusados, pero se incautó un revólver calibre 22. Por un hecho ocurrido a fines del año pasado, personal de la DDI Campana realizó un allanamiento en el barrio San Cayetano, donde logró secuestrar un revólver calibre 22 que podría ser el utilizado en los incidentes que desencadenaron la investigación y el posterior procedimiento. Según trascendió, todo comenzó el 26 de diciembre, cuando dos hombres en moto y blandiendo un arma de fuego perseguían a un joven que logró refugiarse en la casa de su tío, en la calle Thomas Murray, contra la que se efectuaron disparos posteriormente. Los dos hombres, que mantendrían conflictos anteriores con el joven, lograron ser identificados por los investigadores (se trataría de un sujeto conocido como "Macho" y otro como Juan) y, de esa manera, se libró la orden de allanamiento que, si bien no permitió la detención de los buscados, sí sirvió para hallar un arma de fuego sin numeración y un cargador completo. Por esta razón, la moradora de la vivienda allanada (ubicada en la calle Bidegain) fue demorada tras el procedimiento. DETENCIÓN EN ZÁRATE Personal de la DDI Campana logró identificar y detener a un individuo de 23 años acusado de disparar contra un menor de 13, en un hecho ocurrido en Zárate. Tras averiguaciones, detectives de la DDI lograron identificar a quien habría disparado desde una moto 110cc contra el adolescente que se encontraba en el patio delantero de su casa y recibió el impacto de arma de fuego en el antebrazo izquierdo. Así, en el marco de una causa caratulada "Lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego" que lleva adelante la fiscal Irene Molinari de la UFI Nº 6 de la Departamental Zárate-Campana, se logró la identificación y detención de Manuel Esteban Gutiérrez, domiciliado en el barrio La Tablita de la vecina ciudad. En cambio, la mujer que lo acompañaba durante el hecho todavía no pudo ser hallada. En tanto, durante el allanamiento que terminó con la detención del acusado, también se secuestró un revólver calibre 32 con tres municiones de ese mismo calibre.

