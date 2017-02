La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/feb/2017 De La Torre coincidió con Vidal en que perder la elección ”no es el fin del mundo”









El ministro de Gobierno aseguró que "no es el momento" de hacer campaña todavía y señaló que no cree que en las elecciones intermedias esté en juego la gobernabilidad. Consultado por La Auténtica Defensa, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires coincidió con la gobernadora María Eugenia Vidal que perder las elecciones "no es el fin del mundo", aunque aseguró que trabajará para que Cambiemos sea el ganador en las próximas legislativas. Más temprano, Vidal había afirmado en una entrevista realizada por el periodista Jorge Lanata que no cree "que sea el fin del mundo perder una elección" en referencia a los comicios de octubre. "Yo no creo eso de que si el oficialismo no gana las elecciones intermedias, se pone en juego la gobernabilidad. Está mal. La elección intermedia es importante porque te da más respaldo para ir más profundo en las cosas que querés hacer. Si ganamos, me voy a sentir más respaldada en esa pelea que estamos dando. Y si no pasa, vamos a tratar de que esas reformas de fondo tengan el consenso de quienes sean votados", analizó. Durante su visita a nuestra ciudad, De La Torre coincido con la gobernadora. "Si uno lo lleva al extremo de que es el fin del mundo, claramente no lo es", aseveró en ronda de prensa. El exintendente de San Miguel subrayó que aún no es el momento de "hacer campaña" sino de "trabajar por los bonaerenses". Aclaró demás que la estrategia electoral de cara al 2017 no fue tema en la agenda de su reunión con el intendente Abella. "(Entiendo que cuando empieza el año electoral) los periodistas y nosotros nos pongamos ansiosos. Pero no es el momento de definición", comentó el funcionario.





Abella junto al ministro De La Torre durante su visita a Campana

