La CUCEI dice que el Municipio escucha

Se reunieron en Hacienda por dos casos de socios: uno quería cancelar su deuda, pero necesitaba hacerlo en cuotas. El otro pasó de pagar $675 a $4728 de Tasa de Seguridad e Higiene por un galpón. La actividad comercial habría bajado un 40% respecto al año pasado. "Nosotros fuimos a verlo por dos casos puntuales de asociados a nuestra Cámara. Lo que nos dijo el Municipio es que está abierto a que la gente vaya, y atender las inquietudes del contribuyente. Incluso nos ofrecieron dar una charla para explicar la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva", dijo Horacio Genta, Presidente de la CUCEI, en referencia a una reunión que mantuvo junto a Claudio Ballester, Tesorero de la CUCEI, con el área de HacIenda. Según los representantes de la cámara que nuclea a poco más de 700 comerciantes de la ciudad, en la reunión plantearon la problemática de un socio que quería acogerse a la moratoria, pero no había sido escuchado a la hora de pedir financiamiento. "Sin embargo –dijo Claudio Ballester- aclarado el tema, le dieron 12 cuotas. Aparentemente, era lo que correspondía y había sido un mal entendido con un empleado. El otro de los casos presentados fue el de un contribuyente que pasó de pagar de $675 a $4728 de Seguridad e Higiene. "Nos pareció –comentó Genta- excesivo, porque además, se trata de un galpón que se utiliza como depósito. No se puede pagarle al municipio prácticamente un alquiler por algo que es tuyo. En ese caso, Ibarra nos dijo que lo iba a estudiar y quedó en contestarnos". Caída de la actividad Frente a la nueva ordenanza Fiscal Impositiva, y la consecuente suba de las tasas municipales, se encuentra el comerciante local con una caída de la actividad que ronda el 40%, dato que concuerda con la media nacional, según las realizadas con la Cámara Argentina de Comercio. "Los comercios –dijo Ballester- están facturando 35 ý hasta 40% menos en Campana respecto al ao anterior. Y los impuestos municipales subieron con la nueva Fiscal e Impositiva. Nosotros estamos para escuchar al asociado y representarlo. Pero necesitamos que vengan con las boletas en la mano, casos concretos y nosotros los vamos a acompañar". "Nosotros – agregó Genta- no podemos pedir reuniones todos los días. Por eso queremos ir, siempre solicitando por nota formal, con tres o cuatro casos a cada reunión y plantear las diferentes inquietudes del asociado con el funcionario correspondiente. Ibarra nos dijo que nos iban a recibir todas las veces que sea necesario, y que estaba abierto a escuchar al vecino".

HORACIO GENTA Y CLAUDIO BALLESTER, PRESIDENTE Y TESORERO DE LA CUCEI.



La CUCEI dice que el Municipio escucha

