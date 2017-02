P U B L I C



Así se manifestó Carlos "El Toro" Ortega por la Letra por $17.000 millones que el Tesoro le colocó al organismo previsional para financiar al Estado. También habló sobre Cantlon y el desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A través de la resolución 10 del Ministerio de Finanzas, se dispuso la emisión de una Letra del Tesoro por un valor nominal de $17 mil millones, que será suscripta por la ANSES. La misma tendrá vencimiento a un año, y el interés se calculará según el "spread" que informe el Banco Central más cinco puntos porcentuales. Se pagará trimestralmente. Esta es la primera vez en el año que el Gobierno toma fondos de los jubilados para su financiamiento, pero ha sido una práctica habitual durante 2016: en todo el año pasado fueron $60 mil millones del organismo dedicado a la seguridad social para financiarse. "Hace ya varios meses que desde el gremio que nucela a empleados de la ANSES venimos planteando nuestra preocupación y repudio ante el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por parte del Gobierno Nacional", remarca el campanense Carlos Ortega, Secretario General de SECAFSPI. "Siguen utilizando a la ANSES para financiarse a corto plazo, ahora a través de la Resolución 10 del Ministerio de Finanzas, el Tesoro le colocó al Organismo Previsional una Letra por $17.000 millones, hecho del cual no tenemos ninguna garantía que contribuya a proyectos de productividad por lo que continuaremos rechazando cualquier tipo de artilugio que desfinancie al ANSES", agregó. Persecución El gremialista campanense aprovechó la consulta periodística para volver sobre el tema del referente de la UV " Calixto Dellepiane", Axel Cantlon: "Lo que vivimos los trabajadores de ANSES es un ejemplo más de la modalidad que se aplica tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal en donde el aumento de las tasas a los contribuyentes solo persigue un fin que es el de cubrir los gastos corrientes. A su vez a nivel político, se continúa intensificando la persecución ideológica como la que vivió el compañero Axel Cantlon, al ser apartado de su cargo de Coordinador Jurídico por no pertencer a las líneas del oficialismo, demostrando una actitud antidemo-crática e intolerante de pensamiento. Ante estos atropellos, continuaremos defendiendo lo logrado en cuanto a seguridad social y derechos laborales. Le decimos no a la persecución política e ideológica y no al desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que empujará a una crisis del sistema jubilatorio".

