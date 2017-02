Los privados deberán pagar por el alquiler del teatro Pedro Barbero

NOTICIA RELACIONADA: Martín Seguín: dos secretarios en uno Así lo explicó el Secretario de Comunicación. Está determinado en las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva. Las instituciones públicas podrán hacer uso gratuito de las instalaciones. Martín Seguín aclaró que el alquiler del teatro municipal Pedro Barbero solo se les cobrará a las entidades, instituciones o emprendimientos de carácter privado que con la organización de su evento persigan un lucro. La medida está contemplada en las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva, aprobadas por Mayores Contribuyentes en el pasado mes de enero. Varios vecinos habían manifestado su preocupación a través de las redes sociales, imaginando que ahora las funciones a desarrollarse sobre las tablas del mítico teatro iban a ser pagas. "En la ordenanza Fiscal que trató el Concejo Deliberante hace unos días atrás está previsto que se pague una tasa por el uso de privados del teatro Pedro Barbero. Más que nada es una tasa que va a implicar que un colegio privado o una persona que quiera alquilar el teatro lo pueda hacer, lo que antes no se podía porque no había nada legal" que lo avalara, explicó ayer Seguín. "En este caso muchas escuelas públicas lo utilizan pero también muchos más colegios privados sobre el cierre del año, ocupando lugares que podían usar talleres u otro tipo de entidades sin fines de lucro", amplió. Seguín señaló que si bien las ordenanzas aún esperan su "reglamentación" –la que se daría en estas horas-, la normativa "va a impactar más que nada en el privado que quiera hacer un evento, como ocurre en el Teatro Coliseo en Zárate o en cualquier otro teatro, donde se deben alquilar". Y dijo que el monto a pagar ($3.000) es "mínimo". "Es más que nada una tasa de limpieza, que es un valor alto que afronta el Municipio después de cada evento; poner una persona a cargo del sonido y de las luces, de los ingresos. Es mucho el gasto que tenía el Municipio", sostuvo. "Pero de ninguna manera –insistió- una institución pública, taller o vecino va a tener que pagar entrada o alquilar el teatro. Esa no es la idea. Como siempre el intendente Sebastián Abella apoya todo lo que sea emprendimientos de parte de ONG y de distintas instituciones; esta hecho para poder mejorar las instalaciones del teatro y, como todos estos eventos que hacemos, permitir que el Municipio recaude, lo que nos permite seguir avanzando en otros proyectos culturales, no solamente en el desarrollo de eventos sino también en nuevos talleres". Además resaltó que lo recaudado posibilitará "poder mejorar las instalaciones del Pedro Barbero y todo el edificio 6 de julio, que tiene un uso intensivo". Al mismo tiempo, el funcionario abellista aclaró que a partir de la entrada en vigencia de las nuevas ordenanzas, una compañía teatral privada "podría" alquilar el teatro, promocionar su show y cobrar entrada para verlo. Por otra parte, dejó entrever que el edificio de la nueva biblioteca que se levanta en el Parque Urbano ya no contempla un anfiteatro. "Nunca estuvo bien definido el tema del anfiteatro ni sus condiciones. El proyecto de la biblioteca continúa pero no en las mismas dimensiones de lo que estaba previsto. Entre agosto y septiembre estará terminado, y la biblioteca se va a mudar allí. Pero estamos viendo alternativas puntualmente con el teatro", comentó. De acuerdo a los expresado por funcionarios municipales y el mismo intendente Sebastián Abella, parte gran parte de ese complejo estaría destinado a albergar oficinas administrativas por cuyas sedes hoy la Municipalidad pagan alquiler.

Los privados deberán pagar por el alquiler del teatro Pedro Barbero

