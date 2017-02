P U B L I C



Por la segunda fecha de la segunda fase del Provincial el Tricolor buscará recuperarse de la derrota ante Presidente Derqui. Esta noche, Ciudad de Campana recibirá a Juventud Unida de Cañuelas en busca de su primera victoria de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes. Será un encuentro clave para el Tricolor, que luego de caer ante Presidente Derqui como visitante en la primera fecha, cedió el segundo lugar de la Zona Norte "D" a manos de Regatas de San Nicolás. Y será clave porque, a priori, Juventud Unida asoma como el rival más débil de la Zona Norte "D". Incluso, por su arrastre de la primera fase, marcha en la última colocación, con 7,5 puntos, a 1,5 de distancia del CCC y a 3,5 del líder Presidente Derqui. Por eso, el CCC necesita el triunfo. Para dejar prácticamente fuera de la pelea al elenco de Cañuelas y para seguir prendido en la lucha por un lugar en los Playoffs que definirán el ascenso al Torneo Federal (clasifican 12 equipos: los cuatro mejores directamente a Cuartos de Final y los otros ocho disputarán un Repechaje para completar el cuadro). Pero tampoco deberán confiarse los dirigidos por Esteban Sánchez, dado que Juventud hizo un gran primer tiempo frente a Regatas el pasado viernes, logrando alzarse con ese parcial por 40 a 26. Claro: en el segundo tiempo, pesó la jerarquía y experiencia de los nicoleños, que se terminaron imponiendo por 86 a 75. En el otro duelo de la Zona Norte "D", Regatas recibirá esta noche a Presidente Derqui. PARTIDOS 2ª FECHA ZONA SUR "A": Ateneo (Punta Alta) vs Union y Progreso (Tandil). ZONA SUR "B": Los Andes (Punta Alta) vs Racing (Olavarría) INTERZONAL SUR: El Fortín (Olavarría) vs Independiente (Tandil) ZONA NORTE "C": Los Indios (Junín) vs Somisa (San Nicolás); Gimnasia y Esgrima (Pergamino) vs Central Buenos Aires (Zárate). ZONA NORTE "D": Ciudad de Campana vs Juventud Unida (Cañuelas); Regatas (San Nicolás) vs Presidente Derqui. ZONA NORTE "E": Independiente (Zárate) vs Atenas (La Plata); Lobos AC vs Ciudad de Saladillo POSICIONES ZONA SUR "A": 1) Independiente (Tandil), 11 puntos; 2) Unión y Progreso (T), 9,5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 7,5 puntos. ZONA SUR "B": 1) Racing (Olavarría), 9 puntos; 2) El Fortín (Olavarría), 8,5 puntos; 3) Los Andes (Punta Alta), 8 puntos. ZONA NORTE "C": 1) Somisa (San Nicolás), 11 puntos; 2) Los Indios (Junín), 9 puntos; 3) Gimnasia (Pergamino), 9 puntos; 4) Central Buenos Aires (Zárate), 7,5 puntos. ZONA NORTE "D": 1) Presidente Derqui, 11 puntos; 2) Regatas (SN), 9,5 puntos; 3) Ciudad de Campana, 9 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 7,5. ZONA NORTE "E": 1) Atenas (La Plata), 9 puntos; 2) Independiente (Zárate), 9 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 8,5 puntos; 4) Lobos AC, 8 puntos.

Imagen ilustrativa.



Básquet:

Ciudad de campana recibe esta noche a Juventud de Cañuelas

