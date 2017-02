Completadas la cuarta y quinta fecha, Gomería JND se mantiene con puntaje ideal en la Zona B, mientras que Carcare CyL y LPSD son líderes en la Zona B. La sexta jornada se juega esta noche.

Con su doble fecha a jugarse lunes y viernes, continúa avanzando la realización de la Copa Sunny Trofeos 2017 , el Torneo de Verano de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana. Y completadas la cuarta y quinta jornada, un único equipo se mantiene con puntaje ideal: Gomería JND, líder de la Zona A. En tanto, en la Zona B, Carcare CyL y LPSD son los punteros con 13 unidades.

Los resultados y goleadores de la 4ª y 5ª fecha fueron los siguientes:

ZONA A

RESULTADOS 4ª FECHA

- MM Instalaciones Eléctricas 0 - Hierros Campana 4. Goles: Matías Pellini (2), Rodrigo Cepernic y Enzo Montani (HIE).

- Carpintería Metálica Curti 5 - Cervecero 3. Goles: Francisco Albornoz (2), César Fraga, Santiago Boveri y Fernando Canci (CMC); César Rivero (2) y Gustavo Benítez (CER)

- Paliza Táctica 4 - El Muro FC 1. Goles: Juan Pablo Moreira (2), Valentín Di Doménica y Sebastián Antelo (PAL); Sergio Vilche (ELM).

- Humilde Team 0 - La Autentica Defensa 0.

- Los Retunaldos 1 - Amarula FC 4. Goles: Bruno Santini (LOR); Federico Vener, Marcos Jendrulek, Roberto Jendrulek y Leandro Graff (AFC).

- Académicos FC 1 - Gomería JND/Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Joaquín Lima (ACA); Daniel Miño y Tomás Fumeau (JND)

RESULTADOS 5ª FECHA

- El Muro FC 3 - Humilde Team 4. Goles: Cristián Crotto, Mario Filippo y Hernán Rosario (ELM); Juan José Fraccaroli (3) y Juan Ignacio Díaz (HUT).

- Cervercero 1 - Paliza Táctica 2. Goles: Cristián Rosetti (CER); Juan Pablo Moreira y Ezequiel Díaz (PAL).

- Los Retunaldos 0 - Académicos FC 2. Goles: Ignacio Gavazzi y Joaquín Lima (AFC).

- Hierros Campana 1 - Carpintería Metálica Curti 1. Goles: Julián Rodríguez (HIE); Santiago Boveri (CMC).

- Gomería JND/Lavadero Mr. Wash 4 - MM Instalaciones Eléctricas 2. Goles: Gerardo Riva (2) y Esteban Salarrayán (JND); Walter Piriz (2) (MMI).

- La Autentica Defensa 2 - Amarula FC 4. Goles: Facundo Dimenna (2) (LAD); Roberto Jendrulek (2) y Marcos Jendrulek (2) (AFC)

ZONA B

RESULTADOS 4ª FECHA

- Paso a Paso 5 - Plegadoras Migueles 2. Goles: Matías Ayre (2), Mauricio Cichitti, Jeremías Fernández y Augusto Puzzo (PAS); Germán Del Molino y Jorge Ponce de León (PLE).

- Carcare CYL 4 - Aranjuez 1. Goles: Paulo Espíndola (2); Thiago Espíndola y Mario Velurtas (CAR); Pablo Samuel (ARA).

- Pago al Toque 1 - Tarantula FC 0. Goles: Santiago Peral (PAG)

- Mirtha La Pantera 3 - LPSD (La 20) 4. Goles: Facundo Puca (2) y Jorge González (MLP); Ignacio Pared (3) y Nicolás Bravo (LPSD).

- Interacero S.A 1 - Italianisimas FCA 3. Goles: Ramiro Bianchi (INT); Federico Gasperi (2) y Hernán Ramos (ITA).

- Carnicería El Apo 5 - Fiesta Dulce 3. Goles: Nicolás Bordenave (2), Martín Spinassi, Rodrigo Cruz y Luis Loyola (CEA); Sebastián Sauan, Luis Fachetti y Gustavo Rizzo (FDU).

RESULTADOS 5ª FECHA

- Italianisimas FCA 0 - Pago al Toque 2. Goles: Santiago Peral (2) (PAG).

- Aranjuez 3 - Interacero S.A. 2. Goles: Ian Albornoz (2) y Pablo Samuel (ARA); Nicolás Nitsch (2) (INT).

- Plegadoras Migueles 3 - Carcare CYL 4. Goles: Santiago Gorosito (2) y Facundo Ponce de León (PLE); Mauro Garrido (2), Martín Garrido y Thiago Espíndola (CAR).

- Mirtha La Pantera 6 - Carnicería El Apo 1. Goles: Mariano Costamagna (2), Walter Bertoli Barsotti (2), Lucas Antelo y Nicolás Hornus (MLP); Luis Loyola (CEA).

- Fiesta Dulce 0 - Paso a Paso 2. Goles: Jesús Solis y Augusto Puzzo (PAS).

- Tarántula FC 2 - LPSD (La 20) 5. Goles: Nicolás Pepe (2) (TFC); Uriel Brandan (3) y Franco Calveyra (2) (LPSD).

GOLEADORES DEL TORNEO: 1) Maximiliano Márquez (ITA), 8 goles; 2) Paulo Espíndola (CAR), 7 goles; 3) Roberto Jendrulek (AFC), 6 goles; 4) Juan Pablo Moreira (PAL), Marcos Jendrulek (AFC), Facundo Dimenna (LAD), Nicolás Bordenave (CEA) y Tomás Fumeau (JND), 5 goles; 9) Mauro Garrido (CAR) y Juan José Fraccaroli (HUT) 4 goles.

6ª FECHA. Esta tarde-noche, desde las 19 horas, se disputará la sexta jornada del Torneo de Verano del CCC con los siguientes partidos:

ZONA A: Amarula FC vs Académicos FC; MM Instalaciones Eléctricas vs. Los Retunaldos; Carpintería Metálica Curti vs. Gomería JND; La Auten-tica Defensa vs. El Muro FC ; Paliza Táctica vs. Hierros Campana; Humilde Team vs. Cervercero.

ZONA B: LPSD (La 20) vs. Carnicería El Apo; Paso a Paso vs. Mirtha La Pantera; Italianisimas FCA vs. Tarantula FC; Carcare CYL vs. Fiesta Dulce; Interacero S.A vs. Plegadoras Migueles; Pago al Toque vs Aranjuez .



PALIZA TÁCTICA, UNO DE LOS ANIMADORES DE LA ZONA A.

LAD TAMPOCO SUMÓ TRIUNFOS EN ESTA DOBLE FECHA

Luego de su victoria en el debut, al equipo de La Auténtica Defensa se le tornó esquivo volver al triunfo. Así, tanto en la doble fecha anterior como en ésta, cosechó una derrota y un empate y, ahora, suma cinco unidades en la Zona A (ocupa la 9na posición).

En esta oportunidad, por la cuarta fecha igualó sin goles ante Humilde Team, mientras que en la quinta cayó derrotado por 4 a 2 ante Amarula FC. Facundo Dimenna convirtió los dos goles de nuestra escuadra, llegando así a cinco en el torneo.