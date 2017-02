Avanzan las obras en el camping de los trabajadores municipales

Carlos Barrichi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, acompañó a la prensa en un recorrido por las instalaciones en obra. También se refirió a la inminente discusión por paritarias. El camping de los trabajadores municipales acelera su puesta a punto para convertirse en el punto de encuentro y esparcimiento de la gran familia municipal. Ayer el secretario general del gremio que los nuclea, Carlos Barrichi, recibió a la prensa local para detallar el avance de las obras y, además, compartir su impresiones de cara a la inminente negociación paritaria con el Gobierno de Abella. "Hemos venido trabajando durante este año haciendo varias obras. Empezamos por el cerramiento perimetral que es más de 600 metros lineales. Hicimos el salón de eventos más las dos piletas que están para inaugurar próximamente. Y a eso hay que sumarle las duchas con los vestuarios", detalló Barrichi. En total, las obras en el camping –ubicado en el barrio La Acacias- demandaron más de 4 millones de pesos, presupuesto que se ampliaría para la segunda etapa consistente en trabajos de terminaciones, revestimiento y plomería que, como señaló Barrichi, "es lo más caro". "Pero gracias a Dios todo lo que aportan los afiliados se invierte acá", remarcó el líder gremial. Barrichi recordó que el camping fue "una de las prioridades" de su campaña sindical en el año 2003, en las que "un grupo" tuvo "el sueño de la dignidad del trabajador y después el de tener (un espacio) para disfrutar", algo que se logró con el aporte "de los afiliados" y los patronales del Municipio". En ese sentido, ponderó las posibilidades que abrió la derogación de la Ley 11.757, la sanción de la 14.656 y la firma del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. "El Convenio Colectivo nos dio la posibilidad de que esto se concrete. Es lo más importante que un sindicato tiene, el disfrute de los beneficios que te da. Muchos por ahí no lo entendían", expresó el gremialista. Además de las instalaciones mencionadas más arriba, el camping de los trabajadores municipales también cuenta con canchas de futbol, parrillas y mesas. Asimismo, existen amplios espacios verdes a la sombra de los árboles. Las obras estarían completamente terminadas para la temporada 2017-2018. Sin embargo, desde el sindicato esperan poder habilitar las piletas antes del cierre de este verano. "Espero que los compañeros lo disfruten al máximo. Queremos que esto no se pierda y se siga mejorando", afirmó Barrichi. "Estamos fuertes" El secretario general del Sindicato Municipal adelantó que los objetivos para la próxima negociación paritaria con el Municipio. "Justamente el 9 de febrero tenemos en Mar del Plata un congreso de la Federación (de Sindicatos Municipales Bonaerenses) donde se van a tratar estos temas: no al techo del 18%, si a las paritarias libres, por la recomposición de lo que quedó el año anterior", señaló Barrichi. "Sabemos que va a ser un año duro. Ningún gremio va a escapar de lo que viene haciendo el Gobierno (nacional)", consideró. Sin embargo, vislumbró un favorable cambio de rumbo: "Creo que está entendiendo que se están equivocando y ha dado marcha atrás en muchas cosas, y esperemos que lo haga en el tema salarial. Con los aumentos del gas, la luz y el combustible, ya estamos superando el techo de la paritaria que quieren dar". Barrichi dijo que ese límite "es un problema" a la hora de discutir el salario", salvo de que haya una "cláusula gatillo" que reabra paritarias si la inflación supera el estimado. No obstante, el gremialista subrayó que como preferible que "se conformen las paritarias sabiendo lo que se va a pautar para el año". "Entonces los trabajadores, a partir de ahora, saben cuánto tienen de aumento", afirmó. El secretario general ubicó el "desfasaje" en el poder adquisitivo del bolsillo municipal en el 15%, resultado de la diferencia entre "el 41% de inflación" en el 2016 y el 26% de aumento que acordaron con el Ejecutivo en las paritarias del mismo período. "En esta nueva etapa vamos a discutir la diferencia que arrastramos y luego hablaremos de las paritarias 2017", explicó. La meta: "que los trabajadores no queden por debajo de la indigencia". "Se necesita para una familia tipo casi 13 mil pesos (por mes para no ser indigente): nosotros todavía tenemos trabajadores que no llegan a ese promedio", aseveró. "En ese sentido estaremos firmes y negociaremos para no perder poder adquisitivo", insistió Barrichi.

