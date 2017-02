P U B L I C



Hoy dedicaremos la columna del Panóptico a quienes se atreven a ir más allá del condicionamiento general. Los que se atreven a innovar, a incorporar mejores hábitos a sus rutinas y a propagar el bienestar alrededor. Muchos confunden vida calma con vida "chata". El día a día no sólo aplaca las pasiones, sino que hipnotiza a quienes la padecen, haciéndoles creer que son menos creativos, dichosos y libres de lo que pueden ser. Para ilustrar el "síndrome del no me veo", elegí el cuento anónimo del Cuidador de camellos. Hace mucho tiempo, una caravana decide pernoctar en un paraje protegido de las tormentas de arena, en pleno desierto. El cuidador de camellos, preocupado, se dirige al líder del grupo con un problema que parecía no tener solución: -Señor, hay veinte camellos y sólo tenemos diecinueve cuerdas para atarlos. El patriarca, que ya había hecho durante muchos años el trabajo del joven, acotó, -Ata a los diecinueve y haz de cuenta que atas al vigésimo. Verá a todos sujetados y creerá que él también lo está. Al día siguiente, el joven liberó a los diecinueve camellos para continuar el viaje, pero uno se negaba a avanzar. Ante la situación, volvió a preguntar al jefe de la caravana. -Señor, justo el camello que no tenía cuerda está empacado! -Hiciste de cuenta que lo desatabas? Perplejo, el joven no podía creer en lo que escuchaba, a lo que el patriarca remató, -No hay peor hechizo que el que nos hace pensar que lo que sucede a todos, también es lo que te está sucediendo a ti.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Ätame

Por Fabiana Daversa

