Barbero: ”Violan sistemáticamente todas las reglamentaciones”

La exfuncionaria criticó al actual director de Entidades de Bien Público, quien afirmó que la gestión de Abella había dejado de lado las sociedades de fomento que funcionaban "como una Unidad Básica". Los referentes justicialistas Adriana Barbero y Roberto Díaz, quienes hoy integran la Agrupación 14 de Mayo, expresaron su rechazo a las declaraciones vertidas por el Director municipal de Entidades de Bien Público, Pablo Mosqueira, quien el martes aseguró que antes las sociedades de fomento funcionaban como unidades básicas. "Es lamentable, pero ya nada nos sorprende", afirmaron quienes estuvieron al frente del área durante la administración anterior. "La gestión de Abella nos tiene acostumbrados a una violación sistemática de todas las reglamentaciones. Durante el tiempo que nosotros tuvimos a cargo el área de Entidades de Bien Público, bregamos por el cumplimiento de los estatutos que tienen las instituciones, se realizaron innumerables cursos de capacitación para sus integrantes con la colaboración de Tenaris y el Instituto Capacitare, a fin de que pudieran llevar su documentación en regla, aprender a manejar una PC y un correo electrónico, entre otras tantas cosas", aseguró la exfuncionaria giroldista. Además, señaló que "se asesoraba para la confección de los balances, redacción de actas de asamblea y reuniones de comisión directiva, se monitoreaba permanentemente la convocatoria a asamblea para renovar autoridades y que esto fuera publicitado correctamente para garantizarle la participación a los socios". En ese sentido, Díaz detalló que la Dirección "llevó a cabo un reempadronamiento de todas las entidades de Bien Público y Sociedades de Fomento. Se actualizaron todos los legajos de las mismas, dejándose constancia no sólo en ellos de todas las actuaciones llevadas a cabo, sino también en el expediente Nº 4016-10710/14. Luego de cumplido, le dábamos todas las herramientas para poder elevar la documentación a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a todos aquellos que contaban con la personería o la querían tramitar", comentó. "Hoy todo ese trabajo estaría echado por la borda con el proceder de esta nueva gestión", dijo. "Este gobierno municipal lleva un año y dos meses, y en ese período no hemos visto publicitar en el diario ninguna convocatoria a asamblea para renovar las autoridades de las sociedades de fomento. Los dichos del funcionario Mosqueira dejan todo en claro: fueron elegidos `a dedo`", remarcó por su parte Barbero. "Él mismo lo dijo en los medios", aseveró la exconcejal justicialista. Y continuó: "`La gente del barrio elige a quien consideran jefe barrial y lo metemos de presidente`. Yo me pregunto, ¿quiénes del barrio lo eligen? ¿Los que militaron políticamente para Cambiemos? ¿Los amigos del intendente? ¿Cómo se enteran los socios de que tienen que elegir? ¿Quién controla que cumplan con los requisitos que establecen los estatutos?" "Realmente los funcionarios que ha nombrado este Intendente para dirigir los destinos de Campana son lamentables, pese a ser los mejores pagos de la historia. Arrancan tildando de unidades básicas a las sociedades de fomento y confiesan que ellos mismos, a los nuevos, los han metido a dedo. Este será otro punto nefasto por la que pasará esta gestión a la historia, sumándose a los tarifazos, la doble imposición de impuestos, la inseguridad creciente con más cámaras y pocas soluciones, las calles rotas y sucias, falta de publicidad de los actos de gobierno, escribir una cosa en las normas pero hacer otra, y permitir un peaje que nos divida casi como un muro dentro de nuestra propia ciudad", finalizó.

ADRIANA BARBERO Y ROBERTO DÍAZ, REFERENTES DE LA AGRUPACIÓN 14 DE MAYO, ESTUVIERON AL FRENTE DEL ÁREA DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO DURANTE LA GESTIÓN ANTERIOR.



Barbero: ”Violan sistemáticamente todas las reglamentaciones”

