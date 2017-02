Cazador le solicitó "cambios urgentes" en el gabinete a Abella

P U B L I C







A SU VEZ, EL CONCEJAL RESALTÓ LA DESIGNACIÓN DE BRUTTI AL FRENTE DE BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS. Sin dar nombres, el vecinalista consideró que "hay secretarias que están demostrando que no funcionan tan bien como otras" y que el intendente debería tomar "decisiones" al respecto. El concejal Carlos Cazador le solicitó al Gobierno "cambios urgentes" en el gabinete municipal. Sin dar nombres, el referente vecinalista aseguró que es necesario "realizar cambios urgentes para agilizar la concreción de las propuestas de campaña", lo que es su "condición de apoyo crítico a la gestión de Abella". "Creo que hay secretarias que están demostrando que no funcionan tan bien como otras. En ese sentido, me parece que el intendente no se debería quedar atrás, tomar una decisión o las que haya que tomar, y pedirle a sus titulares que den un paso al costado", afirmó. Luego de la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, Cazador había criticado públicamente a la Secretaría de Hacienda por los "errores técnicos" que tenían los proyectos normativos remitidos al Concejo Deliberante. "Nosotros no estamos para corregir estas cosas sino para discutir políticamente las leyes", había afirmado en esa oportunidad. Ahora, sin especificar ningún área, el edil pidió "mayor eficiencia" y "transparencia" a la hora de gestionar en algunos departamentos municipales. "No voy a apoyar ninguna gestión que se enamore de nombres y no del trabajo de las personas que los llevan", señaló. Al mismo tiempo, celebró las recientes modificaciones emprendidas por Abella en la plantilla de funcionarios, como el nombramiento de un nuevo director para Bromatología y Zoonosis. "Es un joven profesional de la ciudad. Me parece que ese es el camino que hay que tomar", opinó. "Por lo menos para nosotros, los vecinalistas, que creemos en el gobierno de, por y para los vecinos de Campana. Hay otras filosofías políticas, es cierto. No falta mucho para las próximas elecciones, y la gente decidirá en las urnas cual es la más adecuada para su vida", concluyó Cazador.

Cazador le solicitó "cambios urgentes" en el gabinete a Abella

