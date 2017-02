P U B L I C



Es por presuntas trabas al proyecto. También fueron denunciados dos Secretarios, el Inspector General y policías locales. El Intendente Adrián Sanchez y parte de su gabinete fueron denunciados por la cooperativa que auspicia el barrio Atardeceres de Capilla por presuntas trabas al proyecto. La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Sicilia, en representación de la "Cooperativa de Vivienda Capilla del Señor Ltda.". También fueron denunciados Gustavo Candia, secretario de Obras y Espacios Públicos; Guillermo Flores, secretario de Coordinación General y Planificación; el inspector general Claudio Salaberry y policías locales. El proyecto del barrio Atardeceres de Capilla, que comenzó como barrio privado, mutó luego a "barrio ecológico", y ahora intenta ser un proyecto de viviendas sociales. En ese contexto variable, el proyecto desde su inicio fue tildado de haber sido diseñado en una zona no apta para el desarrollo urbanístico, a pesar de lo cual sus responsables fueron buscando distintas coberturas legales y de comunicación para tratar de sostenerlo. El proyecto mereció críticas desde el principio, hasta que el municipio informó oficialmente que "dicho proyecto urbanístico "no ha sido presentado" ante las dependencias municipales para su evaluación y posterior aprobación, no se ha verificado el cumplimiento de Ley Provincial 14.449 y su Decreto Reglamentario 1062/13; y su emplazamiento no cumpliría con los requisitos exigidos en el Código de Planeamiento Territorial del Partido. La Municipalidad de Exaltación de la Cruz deslinda cualquier responsabilidad sobre eventuales perjuicios que pudieran sufrir sus adherentes." En tanto, la denuncia que supuestamente se presentó en la justicia, sostiene que existe "acoso sobre la Cooperativa" y atribuye esa situación a que el intendente "se dedica a los negocios inmobiliarios en el partido que él mismo gobierna". Otro capítulo en la novela Atardeceres. El intendente desconoce la denuncia En un comunicado que hizo público en las redes sociales, el intendente Adrián Sánchez dijo no haber sido notificado formalmente de la denuncia realizada, la cual dijo conocer solamente a través de las redes sociales y trascendidos periodísticos. En ese sentido, afirmó en su escrito que en caso de ser necesario se darán las explicaciones necesarias en la justicia, y adelantó que de parte de su gobierno "no hay abuso de autoridad cuando se obra dentro de la competencia y en cumplimiento de las disposiciones legales". "Ahora- agregó-, si quien haya formulado una falsa denuncia o a través de ella genera un clima impropio para desviar la atención que compromete seriamente a sus autores, tendrá que afrontar las responsabilidades de su actuar". Luego, el intendente describe la actitud activa de su gobierno en la gestión de viviendas sociales, y enumera distintos ejemplos que contradicen lo supuestamente denunciado. Finalmente, Sanchez señala: "Siempre tuve y tengo una actitud positiva de todos los proyectos de cualquier tipo y emprendimientos que favorezcan a mis vecinos y distrito. Creo que la gente me conoce bien. Soy un orgulloso bisnieto de esta tierra (ya que mis bisabuelos llegaron en 1880) y no van a mancillar mi nombre así porque si. Estoy muy tranquilo con mi accionar y a su vez preocupado por la intolerancia general."



Exaltación de la Cruz:

Responsables del proyecto Atardeceres de Capilla denunciaron penalmente a Adrián Sánchez

