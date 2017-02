El Tricolor competirá este año en la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que reestructuró su sistema de torneos. E l calendario oficial comienza el 1º de abril, cuando el CCC reciba a Los Cedros por la primera fecha. El equipo superior del Club Ciudad de Campana ya comenzó con los trabajos de preparación de cara a una nueva temporada de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que llega al 2017 con grandes novedades en cuanto a su estructura de torneos y su forma de disputa. Ahora, la principal categoría será el Top 12, que se constituirá en la División Superior de la URBA y que contará con la participación de Hindú, CUBA, CASI, SIC, San Luis, Pucará, Newman, Alumni, Regatas Bella Vista, Belgrano Athletic, La Plata y Atlético Del Rosario. Estos 12 clubes jugarán todos contra todos a dos ruedas (ida y vuelta) y los mejores cuatro pasarán a las semifinales (se elimina la instancia de playoff entre el tercero y el sexto), por lo que el certamen abarcará un total de 24 fines de semana para definir a su campeón. Además, tendrá dos descensos directos y uno por repechaje. Por debajo de esta categoría estará la Primera División (Grupo I), que tendrá tres escalones (Grupo IA, Grupo IB y Grupo IC) de 14 equipos cada uno, que también jugarán todos contra todos, ida y vuelta. Luego aparece la Segunda División que integra el Club Ciudad de Campana. Tendrá un total de 14 equipos, con el mismo formato de disputa: todos contra todos, en dos ruedas. Los rivales del Tricolor en esta categoría serán: San José, Atlético y Progreso, Areco RC, Tigre, Varela Jr, El Retiro, Argentino, San Andrés, Mercedes, Las Cañas, Tiro Federal de San Pedro, San Marcos y Los Cedros. Al finalizar la temporada, esta Segunda División otorgará cuatro ascensos al Grupo IC (dos serán directos y otros dos por repechaje) y, a su vez, definirá cuatro descensos (dos directos y dos por repechaje) a lo que será la Tercera División, última categoría de la URBA, que este año contará con 20 equipos divididos en dos zonas de diez cada una. CUERPO TÉCNICO TRICOLOR Para esta temporada, el staff de entrenadores del Club Ciudad de Campana estará compuesto por Cristian Palacios, Gustavo Calvi y Nicolás Danylyzyn, quien trabajarán junto a César Gigena (Preparador Físico y de Destrezas) y Alejandro Pérez Quartesan (Coordinador). EL FIXTURE TRICOLOR La Segunda División de la URBA comenzará el sábado 1º de abril y en esa primera fecha, el Club Ciudad de Campana estará recibiendo a Los Cedros desde las 15.30 horas. Luego, su calendario continuará con los siguientes partidos: -2ª fecha: visitante vs El Retiro (8 de abril) -3ª fecha: local vs San Marcos (22 de abril) -4ª fecha: visitante vs Varela Jr (29 de abril) -5ª fecha: local vs Tiro Federal SP (6 de mayo) -6ª fecha: visitante vs Tigre (20 de mayo) -7ª fecha: local vs Las Cañas (27 de mayo) -8ª fecha: visitante vs Areco (3 de junio) -9ª fecha: local vs Mercedes (10 de junio) -10ª fecha: visitante vs Atl. y Progreso (17 de junio) -11ª fecha: local vs San Andrés (24 de junio) -12ª fecha: visitante vs San José (8 de julio) -13ª fecha: local vs Argentino (15 de julio) La segunda rueda comenzará el 22 de julio y se extenderá hasta el 28 de octubre, invirtiéndose las localías de la primera.

Ciudad de Campana comenzó su preparación para la temporada 2017 de la URBA

