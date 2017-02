Atlético Las Campana visita a La Catedral, mientras que Atlético Las Praderas recibirá a San Lorenzo de Pilar en cancha de Puerto Nuevo. En la continuidad de la Copa Federación Norte "Carlos Caly Tasistro", hoy comenzará la tercera fecha de la fase de grupos, que tendrá en acción a los dos equipos de nuestra ciudad que participan de este certamen: Atlético Las Campanas y Atlético Las Praderas, que integran la Zona D. A HURLINGHAM. Las Campanas llega a esta jornada con 4 puntos, producto del triunfo 2-1 en el debut sobre Las Praderas y del empate 1-1 frente a San Lorenzo de Pilar. Ahora, tendrá la parada más difícil, dado que deberá medirse con el líder de la Zona D, La Catedral de Hurlingham (perteneciente a la Liga de Escobar). La Catedral cuenta con puntaje ideal luego de sus goleadas 6-0 y 4-1 sobre San Lorenzo y Las Praderas, respectivamente. Por eso, para los dirigidos por Cejas-Navazzotti sería muy importante poder sumar hoy, pensando en la clasificación. El encuentro, que comenzará a las 17 horas, se disputará en Hurlingham. POR SUS PRIMEROS PUNTOS. En tanto, Atlético Las Praderas será local en cancha de Puerto Nuevo, donde recibirá desde las 17 horas la visita de San Lorenzo de Pilar. Hasta el momento, el equipo conducido por Hugo Medina no ha podido sumar en este campeonato. En la primera fecha cayó en tiempo de descuento ante Las Campanas, mientras que en la segunda, perdió 4-1 ante La Catedral. Ahora, buscará la recuperación frente al "Ciclón" de Pilar, que llegará al barrio Don Francisco con la misma necesidad de ganar para no perder terreno en la lucha por la clasificación a la próxima fase.

COMO LOCAL EN PUERTO NUEVO, ATLÉTICO LAS PRADERAS INTENTARÁ HOY COSECHAR SUS PRIMEROS PUNTOS DE ESTA COPA FEDERACIÓN. Federal C: Otamendi y La Esperanza juegan mañana Este fin de semana empieza el Torneo Federal C, la competencia más amplia que tiene nuestro país. Este año participarán 310 equipos de 23 provincias, que se dividirán en 11 regiones y 82 zonas para avanzar en la disputa del certamen que otorgará 22 ascensos al Torneo Federal B (dos por cada Región). Entre esos 310 equipos habrá dos de nuestra ciudad: Defensores de La Esperanza y Otamendi FC. Ambos conjuntos integran la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte junto a Belgrano y Sarmiento de Zárate. Y el debut de los elencos campanenses será frente a frente, mañana domingo desde las 17 horas en la cancha de Puerto Nuevo. En tanto, Belgrano estará recibiendo esta tarde a Sarmiento en su cancha del barrio de Villa Massoni.

Copa Federación:

Esta tarde se Presentan los dos equipos campanenses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: