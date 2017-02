La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 Vecinos del Humedal buscan recuperar el Recreo del Río Luján







Organizaron un día de recreación para conocer, disfrutar y compartir el río y el humedal. En conmemoración del Día de los Humedales y buscando rescatar el Recreo de Río Luján, la organización ambientalista Vecinos del Humedal organizó una jornada de disfrute y esparcimiento frente al río, que también fue un paso mas en la lucha por la protección del lugar y en pos de la concientización de la sociedad y las autoridades en el cuidado de nuestras riquezas naturales. En lo que fue un día nublado, muy húmedo y con amenaza de lluvia, las actividades previstas se realizaron de todas maneras. Hubo un concurso de pesca con muchos inscriptos, y que entregó 3 premios donados por la casa de pesca Esturión de Campana. También hubo una clase de gimnasia, una recorrida de avistaje de aves, y diversas actividades recreativas para chicos. En charla con La Auténtica Defensa, Susana Pitella y Lucrecia Tapia, de Vecinos del Humedal, explicaron que el recreo Río Luján fue en su momento un espacio de acceso público con mucha afluencia de gente, que todos los fines de semana disfrutaba del río, los árboles y los hermosos paisajes. Hace tiempo que el lugar se encuentra virtualmente abandonado, pero mucha gente sigue llegando los fines de semana, a pesar de que está prohibido bañarse en el río por la peligrosidad de las aguas, y está todo bastante sucio y contaminado porque nadie se hace cargo de mantener el lugar. Proteger para Compartir Según contaban Susana y Lucrecia, el objetivo de Vecinos del Humedal es recuperar ese espacio para que la gente pueda disfrutar del río y del humedal, y además aprender a conocerlo, amarlo y respetarlo. Desde lo institucional, Vecinos del Humedal busca sensibilizar voluntades para incluir la zona del recreo en la ordenanza que ya tiene la Municipalidad de Campana y que prohíbe las urbanizaciones en el humedal entre Los Cardales y la ruta Panamericana. El objetivo es que también se proteja el humedal que está entre Panamericana y el río Paraná. "Este recreo es muy importante, porque la gente viene igual, y de hecho se cumple la función de esparcimiento y disfrute del ser humano que tiene la naturaleza. Creemos que esto se tiene que reflotar, y potenciar para que la gente tenga un lugar adecuado para estar en contacto con la naturaleza sin alejarse mucho de la ciudad" dicen Susana y Lucrecia. Un paraíso a metros de la ruta Adentrándose en el recreo hay lugares bellísimos, que la gente no conoce, y que en todo Campana no hay otro lugar que permita un contacto tan estrecho con el río y la naturaleza. Hay estanques, zonas inundables, lugares para observación de aves, zonas arboladas, pastizales. Es un paseo fantástico que Campana no protege y tiene abandonado. Esperanzadas, Susana y Lucrecia afirman que cada vez hay mas conciencia en la gente de que los humedales deben ser protegidos, pero eso no implica aislarlos de la gente, sino todo lo contrario. El humedal genera paisajes y espacios donde el ser humano es feliz en contacto con la naturaleza y eso hay que promoverlo y apoyarlo. Además, nadie protege lo que no conoce, y el conocimiento es parte de la conservación. Convencidas que la difusión y la concientización van teniendo su impacto en la comunidad, la gente de la organización señala que "cada vez hay mas gente que apoya esta tarea, y cada vez mas gente participa y se suma. Incluso quienes vienen cada fin de semana a disfrutar de este lugar están cada vez mas informados y mas concientizados de la necesidad de proteger los humedales y el río."







Vecinos del Humedal buscan recuperar el Recreo del Río Luján

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: