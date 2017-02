La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 Creer, hacer. Estar

Hola, buen domingo. Hoy me pareció oportuno compartir con ustedes una experiencia que viví esta semana, por cierto enriquecedora, constructiva y sobre todo de esas experiencias que te enseñan a pararte en otro lugar luego de haberlas transitado. Como Subsecretaria de Desarrollo Territorial tengo a mi cargo el área de Adultos Mayores. El lunes pasado el equipo de trabajo del área organizaba una capacitación sobre cuidados gerontológico y se iba a llevar a cabo en la sede del movimiento de jubilados 23 de Diciembre, cuando llego el momento por cuestiones ajenas -se corto la luz- y siendo ya en horas de la tardecita y justo un día en los que mas apretó el calor, sobre la situación inesperada nos trasladamos todos los presentes al salón blanco que gentilmente nos presto el Honorable Concejo Deliberante. Cuando llegamos la licenciada a cargo de la capacitación nos hizo realizar un ejercicio con una canción interpretada por dos cantantes distintos, con versiones diferentes del mismo tema, una versión era lenta, melancólica, casi rozando lo dramático y la otra era con un ritmo mucho mas tropical, alegre y que invitaba a acompañarla con palmas y hasta con algún pasito de baile para los mas osados. Es precisamente en este punto donde me quiero detener. Muchas veces somos atravesados por distintas circunstancias de la vida que nos lleva a transitar momentos impensados. Bueno sepamos que lo mas importante es con que actitud los vamos a encarar, ante un mismo inconveniente todos actuamos de distinta manera, pero debemos saber que tener siempre una actitud positiva nos va ayudar a poder salir adelante, eso es lo que me transmiten nuestros adultos mayores cada vez que comparto con ellos, una capacitación, un viaje o alguna jornada de la colonia municipal de verano que se viene desarrollando de manera integral en el club Puerto Nuevo. Debemos entender que llegar a cierta edad no es un problema, ni para nosotros, ni para nuestra familia, sino que solo debemos aprender a transitarla de otra manera, con otros tiempos y actividades tal vez y seguramente con otras ayudas, pero que siempre las decisiones mientras se puedan deben ser tomadas por el adulto mayor en cuestión y que la atención dentro de las posibilidades de cada familia deben ser brindadas por quienes se dedican a esa labor por vocación y se han capacitado para esa tarea. "Podemos hacer lo mismo que ustedes pero en otros tiempos" me dijo una señora muy coqueta que se acerco mientras yo los miraba azorada como disfrutaban de una tirolesa en la colonia. Es por todo esto y muchas cosas más que estamos convencidos de lo mucho que debemos trabajar para nuestros adultos mayores, o diciéndolo con mas afecto para nuestros mayores, donde se encuentran mi mamá, tu papá, nuestros abuelos, tíos y vos también si me estas leyendo y te encontrás transitando esta etapa tan importante de la vida. Lo que debemos tener en claro es que debe ser con calidad, superándonos, informándonos, sabiendo que como en todo lo mas importante es disfrutar de aquello que hacemos, vivimos y sobre todo de aquello que elegimos para sentirnos mejor.. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos y nos estamos encontrando la próxima semana. Romina Buzzini Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar Twitter: @rominabuzzini

