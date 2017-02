La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 2017: el año del peaje

El silencio oficial ante la instalación del peaje en nuestra Ciudad, no solo preocupa. También indigna, al ver el reclamo y el repudio no sólo de los vecinos de los barrios afectados directamente por esta medida, sino también por toda la Comunidad que siente que han dividido a la Ciudad en dos. La falta de determinación del Municipio, o mejor dicho, la decisión de no ponerse al frente del reclamo popular, y en lugar de ello, esparcir solo algunas medidas de consuelo como descuentos y eximiciones, no diluyen ni un poco lo que realmente ha ocurrido: Un avasallamiento sobre los intereses de nuestra Ciudad. Mientras tanto, las obras para la instalación de las cabinas avanzan con mucha intensidad. No así las de la reparación de la ruta, que nuevamente se encuentra deteriorada y sin iluminación en varios de sus tramos. Sobre esto, tampoco el Gobierno dice nada. Lo rescatable, lo valorable, es la voluntad de muchos vecinos de "no aflojar". Cada vez son más los que deciden unirse y manifestarse en contra de la instalación del peaje. A ellos acompañamos desde nuestro lugar, y nos ponemos a disposición para todo aquello que pueda realizarse desde el Honorable Concejo Deliberante, y a través de nuestra banca. Finalmente, el 2017 será un año que los campanenses no van ni deben olvidar. Quienes les prometieron obras grandilocuentes, finalmente cumplieron. Serán seis cabinas que representarán un nuevo arrebato al bolsillo del trabajador que a diario transita esta ruta, que durante muchos años fue señalada como "la de la muerte", y que lamentablemente, también adquirirá el mote de "la ruta de la recaudación". Digamos #noalpeajeencampana. Bloque de Concejales del FpV-PJ

