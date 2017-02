La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 ”Le piden austeridad al pueblo, pero el Gobierno derrocha a diario recursos fundamentales”











El concejal lamentó que en más de un año de Gobierno, no se haya iniciado ni una sola obra importante en la Ciudad.

El concejal por el FpV Osvaldo Fraticelli se hizo eco de múltiples denuncias por luminarias encendidas todo el día en varios barrios de la ciudad y también de las frecuentes pérdidas de agua, tanto potable como de cloacas. "El vecino siente que la ciudad está deteriorada", dijo. El concejal del bloque del Frente para la Victoria, Osvaldo Fraticelli, planteó una contradicción por parte del Gobierno de turno y la administración municipal, en relación a varios reclamos vecinales recogidos en los últimos días, referidos a la situación de la luminaria pública y las diversas pérdidas de agua existentes en la Ciudad. "Por un lado, existe un gran número de barrios que presentan luminaria pública encendida durante el día. Es todo un despropósito, y los vecinos sienten que se trata de una burla, cuando sufren un corte de energía eléctrica y le argumentan que es por un exceso del consumo" señaló el edil, quien además dejó en evidencia al Gobierno de Cambiemos. "El Ministro de Energía nos pide que ajustemos nuestros consumos. Que no derrochemos, e incluso plantea limitar las utilidades de la energía en cada hogar, poniendo un tope a la cantidad de horas que debemos mirar TV o usar una computadora. El Municipio, a contramano de ello, no tiene control alguno sobre la situación de las luminarias y hace oídos sordos a los reclamos del vecino. Le piden austeridad al pueblo, pero el Gobierno derrocha a diario recursos fundamentales como la luz y el agua". Sobre éste último punto, Fraticelli añadió: "pese a las dudas que el propio Intendente planteara sobre su calidad, todos sabemos que el agua potable es un bien irremplazable. Por eso es un despropósito observar la gran cantidad de pérdidas que existen por doquier. Y aún peor, cuando el líquido que fluye proviene de las cloacas, generando malos olores y contaminación en plena vía pública. En este sentido, volvemos a insistir con el pedido para poner un punto final a los padecimientos con la empresa ABSA, y que el Municipio se haga cargo de una buena vez por todas de la situación". Por último, el concejal lamentó que "Campana sufra por la complicidad de su Intendente y el Presidente Macri, una relación que no nos ha beneficiado en nada". "Más de un año sin iniciar ni una sola obra de magnitud, y sin tener un plan de mantenimiento básico para cuidar los servicios básicos de la gente, como también la transitabilidad de las calles. En síntesis, el vecino siente que la iudad está deteriorada" finalizó Fraticelli.

”Le piden austeridad al pueblo, pero el Gobierno derrocha a diario recursos fundamentales”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: