Gobernar para los vecinos

En este nuevo aumento de las tasas que fue aprobado por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, los vecinos de Campana nos encontramos ante la presencia de nuevo avance del Gobierno Municipal en su afán de recaudar recursos para las arcas comunales. Que el Gobierno recaude para el Estado no está mal, lo que está mal es que cuando lo hace, la mayor parte de la presión impositiva sea para el vecino de a pie que ya de por si tiene que estar afrontando aumentos en otros rubros como son los de la canasta básica o los nuevo aumentos en la energía eléctrica. De una situación laboral y adquisitiva compleja, al Gobierno Municipal no se le ocurre otra cosa que aumentar las tasas desproporcionadamente, sin gastarse ni siquiera en buscar alternativas innovadoras para que el Municipio pueda aumentar su recaudación sin perjudicar a aquellos vecinos que son responsables en el pago de los impuestos. Como mencione en reiteradas columnas, desde Vamos Campana hemos desarrollado una propuesta que se trata de en lugar de aumentar las tasas, buscar alternativas que permitan aumentar el porcentaje de vecinos que pagan los impuestos. Nuestra formula se basa en generarle beneficios al vecino responsable que lo incentiven a estar al día con los pagos. De esta manera se aumentan los recursos estatales, se dignifica al vecino y además no se castiga con aumentos a aquellos que durante todo el año llevan el pago de sus compromisos al día. Pero lo que más preocupa es que el aumento de las tasas, que como señalé anteriormente es a mi entender desproporcionado, no tiene correlación con el aumento en la calidad de los servicios brindado por el Municipio. Es decir, así como hace 6 meses aumentaron alrededor del 100% las tasas municipales, los vecinos no hemos visto una mejora del 100% en nuestra ciudad y en muchos casos hemos visto serio deterioros en lo que respecta a aquellas responsabilidades que son exclusivas del Gobierno Municipal. Por ejemplo, las calles de Campana hablan por sí solas en este sentido. Con lo cual, nos hace pensar que, este sequito de funcionario foráneos tienen más intenciones de vaciar los bolsillos de los Campanenses que de ayudar a nuestra Ciudad a mejorar día a día. Esta situación nos obliga, como vecinos y vecinas de Campana, a comprometernos aún más y a asumir la responsabilidad de defender los interés de nuestra querida ciudad por encima de los intereses que hoy movilizan al Gobierno Municipal, que están muy alejados de los locales. Mi compromiso en este año, es justamente el de trabajar en un proyecto político amplio, trasversal, programático y campanense que devuelva el control de la Municipalidad, para aquellos que queremos la ciudad. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro





