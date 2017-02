La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 La post-verdad

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Si bien el concepto de post-verdad o posverdad no es muy novedoso, ha cobrado una enorme importancia, fundamentalmente el año pasado, tanto es así que el diccionario Oxford la ha elegido como la palabra del año. Este concepto se refiere a "circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal". Es decir, verdades construidas más allá de la realidad. Esto es lo que está sucediendo en buena parte de la sociedad argentina y mundial y que atraviesa las distintas capas sociales y que en buena medida se debe a la constante prédica, desde hace muchísimos años, de los medios concentrados de comunicación y sus apóstoles quienes la reproducen en otros medios y especialmente en las redes sociales. Enancados en estas post-verdades que ellos mismos han construido, fabrican, a partir de estadísticas amañadas, cuando no falsas, chivos expiatorios para desviar la atención pública de las verdaderas causas de los males que aquejan a los argentinos. Es así que pretenden disminuir la inseguridad bajando la edad de imputabilidad cuando ya se ha demostrado que ese no es el camino para lograrlo. Debemos recordar las modificaciones en este mismo sentido impulsadas por el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y apoyadas por una gran cantidad de ciudadanos cuyos resultados han sido de una absoluta ineficacia. Se bajó la edad de imputabilidad y la inseguridad no sólo no bajó, sino que por el contrario aumentó. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich nos quiere convencer que el problema de la droga se debe a los hermanos latinoamericanos que llegan a nuestro país en busca de una vida digna, cuando el gran porcentaje del accionar de las fuerzas de seguridad está dirigida a inmigrantes y pobres sin que ello haya significado la más mínima disminución del narcotráfico y menos del consumo de drogas no permitidas. Lo cierto es que la fabricación, distribución y venta de estupefacientes se maneja desde countries de lujo y no desde las villas de emergencia. Raúl Zaffaroni comenta que cuando era Juez y le comunicaban que habían secuestrado un camión con drogas, le preguntaba a quienes habían detenido y le contestaban que al chofer. Hace casi 68 años Albert Einstein decía: "En las condiciones existentes es inevitable que los capitalistas privados controlen, en forma directa o indirecta, los principales medios de información. Así es muy difícil y en la mayor parte de los casos totalmente imposible, que el ciudadano individual llegue a conclusiones objetivas y haga uso inteligente de sus derechos políticos" (en Monthly Review Magazine, mayo de 1949). Como vemos las condiciones a que se refería Einstein no han cambiado en nada y estas post-verdades así construidas, son muy difíciles de rebatir, precisamente porque son inmunes a los datos de la realidad o a la verdad histórica. Sin embargo un antídoto que permite contrarrestar esta manipulación sigue siendo el pensamiento crítico, hoy denostado por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Marcos Peña Braun. Otro antídoto es la duda, si no se hubiera dudado sobre la forma de la tierra todavía creeríamos que es plana.

