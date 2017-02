La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 La Presión Tributaria condiciona la Inversión

Para los Empresarios Argentinos la carga impositiva será igual o peor en el 2017. Las empresas quieren acotar aumentos pero las paritarias miran a la inflación futura. Aun no arranco la temporada alta de apertura de paritarias pero ya algunos jugadores buscan posicionarse, siguiendo aquella vieja máxima del que pega primero, lo hace dos veces. Alentados por el acuerdo logrado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con los estatales, tomando como pauta de incremento del 18% en línea con la inflación proyectada por el BCRA, algunos empresarios del sector metalúrgico pretenden negociar aumentos salariales tomando como criterio principal la inflación futura. Aquí debemos aclarar que el BCRA proyecto metas de inflación para el 2017 del orden de entre el 12% y 17% esta última es la pauta incluida en el Presupuesto 2017 de Gobierno Nacional. Aquí los empresarios argentinos, y Pymes en particular, adelantadose a situaciones que forman parte de su costo, sienten que el peso de los impuestos en todo orden Nacional, Provincial y Municipal, lo que conocemos como Carga Tributaria Consolidada, se mantendrá igual o incluso crecerá este año. En este tema debemos mencionar que un relevamiento elaborado por la Consultora KPMG Argentina, entre 80 ejecutivos de empresas Medianas y Grandes a los que consultó acerca del impacto que tiene en sus negocios el actual esquema impositivo, considerando también la eficiencia de la Justicia Nacional y Provincial en materia impositiva, indicó que "la elevada presión tributaria todavía condiciona las inversiones que necesita el país". Por supuesto que solamente debemos tomar este informe como criterio y opinión de ejecutivos de medianas y grandes empresas, esta encuesta que se realizó en diciembre del 2016 determino que para el 52% de los consultados habrá "Igual presión fiscal que en 2016", en tanto que para el 47% considera que será mayor. Por otra parte, ocho de cada diez, dijeron que el sistema tributario vigente "no es funcional para bajar la alta informalidad económica en la Argentina. Los Ingresos Brutos producen una fuerte distorsión que afecta todas las etapas, ya que cada fase de producción acumula el impuesto pagado en la instancia anterior. Ante la pregunta a los consultados de cuál es el mayor obstáculo en el terreno impositivo, la mayoría indicaron que "el impuesto sobre los Ingresos Brutos es el Gravamen que más afecta la conformación de precios, por su incidencia creciente en los costos y en segundo lugar el impuesto a las Ganancias", en ambos casos debemos decir que se coincide en su carácter distorsivo, que ya tanto lo hemos aclarado y fundamentado en otras columnas. Si bien la posibilidad de atraer inversiones privadas al país y dentro de ello a las provincias, no depende exclusivamente de este aspecto, es un factor que si tiene incidencia al momento de evaluar la radicación de empresas o la instalación de plantas de producción en algunas provincias. Fuentes: BG Consultora – Consultora KPMG Argentina – Unión Industrial Argentina.

