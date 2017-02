La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 Más acá del río:

Volverse tierra sin dejar de ser agua

Por Matías Barutta







No hay secuencia más tangible que el incesante fluir de las aguas y el minucioso proceso de formación de islas que trae aparejado. Por más que pasemos nuestras vidas enteras frente a este fenómeno no apreciaremos sino un instante de su real magnitud. Instantes somos y solo eso podremos atesorar de este legado marrón. Pero el río todo se guarda desde que el tiempo es tiempo y cuanta voz lo haya querido explicar. Parafraseando el poeta isleño Oscar Pedrazzoli, que gestó su prosa en las orillas de nuestra ciudad: "Llévame hermano río, cuando mi cuerpo muera y reparte mis huesos, hacia lo que vendrá. Quiero tu tumba de agua, cuando mi boca no hable, y guarda mi silencio en tu peregrinar". Matías Barutta / Pintura: Rocío García

Pintura: Por Rocío García "Isleño" Por Fátima Álvarez, desde el río Carabelas. Isleño paisano del río

camarada de las islas

hermano de los montes. Isleño, corazón intenso

del agua y la tierra. De una vida en armonía. Isleño, eterno abrazo

de arroyos devenidos

en arterias desplegadas. Isleño, rojo fuego del ocaso

cielo estrellado en noches de verano. Isleño, tereré, guiso

chicharrón y tortafritas

pan casero y el chupín

regalo de la pesca del armado. Isleño, espineles, trampas y escopetas;

rastro y caza en el bañado,

zanjones y riberas. Isleño, sauce migra

casuarinas, la morera y la glisina. Rancho negro a la orilla de la ruta,

cuando el agua te arrebata la esperanza. Y sos todo, compañero

camarada y paridor de esta historia

hermanada con las islas

que la cuenta mi poema

con nostalgias.

