PROHIBIDO TOCAR Mis padres me dijeron al salir que cuidara de mi hermana y que no tocara ese maletín azul que se asomaba encima del ropero. Comencé a mirarlo, ese color y la prohibición lo hacían atractivo. En una silla me encaramé y con gran trabajo conseguí bajarlo. Al tenerlo en mis manos me arrepentí de lo que había hecho, pero con echarle una miradita no le hacía mal a nadie. Lo fui abriendo despacito y allí estaba. Era un juguete hermoso, reluciente, y supe enseguida el por qué no me dejaban verlo. Dentro de unos días era mi cumpleaños y ése era mi regalo. Salí corriendo con él en mis manos, llamando a mi hermana que jugaba con las muñecas al final de la escalera. Se dio vuelta asombrada por mis gritos de alegría. De pronto no sé como ocurrió. Escuché un ruido y Martinita cayó con un gran dibujo rojo sobre el pecho. Rosa Mionis. Salud queridos lectores, muy buen sábado lleno de buenas ondas, luz y alegría tengamos todos!!! Otro encuentro para que comencemos a transitar, en este verano de 2017, esta ruta de pensamientos palabras se hacen luz a través de la expresión de nuestros escritores. Hoy deseo compartir la bella luz voz de una santafesina que, como tantas dulces mujeres que hoy habitan esta querida Campana, llegaron con toda su fuerza y carga de sueños para sembrar de amor, hijos, esfuerzo y trabajo esta ciudad. Un día quiso compartir sus sueños literarios con quienes componían Campana Amanecer Literario, y desde aquel momento se transformó en otra integrante que cada martes aporta la particular alquimia de la luz de su voz. Hoy, cumpliendo la responsabilidad de ser la Tesorera de Campana Amanecer Literario, acrecienta día a día la responsabilidad de contarle al papel en blanco, desde la lírica o la narrativa, los secretos que cobija en la luz de su voz. Para que la disfruten este veraniego sábado, aquí les presento a: ROSA MIONIS Nació en la ciudad de Pérez, provincia de Santa Fe. Casada, tres hijos y seis nietos. Pertenece a CAL desde hace 19 años. Incursiona hace años en el Realismo Mágico, relatos basados en personas y situaciones que ocurrieron en algunos pueblos de su provincia. También escribe realismo mágico sobre hechos históricos a nivel mundial. Ha obtenido las siguientes distinciones: 1998 Tercer premio Concurso "Día de la Madre" Campana Amanecer Literario, rubro cuento. 2001 Torneos Abuelos Bonaerenses. Ganadora en la etapa local y Regional en la disciplina Literatura- Narrativa. Campana. 2008 Mención de Honor Concurso Literario "El almacén de mi barrio" Cuento: "El viento cuenta". Campana. 2008 Segundo premio Concurso Literario "25 aniversario" Centro de Residentes Correntinos del Gran La Plata. Rubro Cuento. 2009 Participación en el segundo encuentro de poetas y narradores en Goya, Corrientes 2012 Concurso Literario "Agüero, poeta del arraigo" Mención con un cuento. Merlo, San Luis. 2013 Participó como escritor panelista en el IX encuentros de Narrativa Cuento Corto. Bialet Massé, Córdoba. 2013 Participó en la antología ¡ BASTA! Cien mujeres contra la violencia de género. De la Edit. Macedonia, con escritoras de todo el país, entre otras Ana María Shua, Maria Rosa Lojo y Luisa Valenzuela. 2014 Primer premio 7º Concurso Literario internacional club de Leones. Cuento corto Renacimiento" Rocha, Uruguay. 2015 XLVI Concurso Internacional de Poesía y narrativa. "La importancia de la palabra" Mención de honor en Narrativa. Junín, prov. Bs. AS. 2015 Finalista en el Concurso Internacional de Prosa "La belleza en mil palabras". Ediciones como ARTES, Madrid y México. Edición de un libro con todos los finalistas. 2016 Tercer premio en prosa. Certamen Literario Aniversario Prof. Oscar Grandov Edic Nº 10. Rotary Club San Genaro. 2016 Primer premio en poesía "En un lugar…" Concurso Literario 80º Aniversario Rotary Club San Nicolás. 2016 Mención especial del jurado. Obra: La montaña y el hombre" IV Concurso Internacional de Cuentos 2016 Centro Vasco Francés- Buenos Aires Iparraldeko Euskal Etxea. 2017 Mención de honor en poesía 55º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa "Hermanando Palabras 2017", Junín, provincia de Bs. As. 2017 Mención de honor e integración en la Antología con el cuento corto "La otra talla" Concurso Narradores del Mercosur.

