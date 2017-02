La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 Vuelos y Vacaciones:

Interior de Inglaterra

Por Lic. Guillermo Ceballos









En las pasadas ediciones hemos hecho un repaso por los principales territorios que conforman el Reino Unido. Viajamos a Irlanda, Escocia y hemos conocido la gran capital (Londres). Hoy abordaremos un poco el interior de la gran isla. Inglaterra, posee una variedad de sitios turísticos para apreciar en cualquier momento del año. En esta nación se conservan los edificios históricos y los museos que albergan joyas del arte antiguo y moderno. Inglaterra guarda entre su territorio diversos lugares impresionantes que un viajero no se puede perder. Además, gran cantidad de sitios son protegidos o declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, cada uno de ellos posee un valor único y características propias ya sean naturales o culturales. Repasaremos y mencionaremos algunos puntos que creemos interesantes a la hora de encarar un viaje por el interior de Inglaterra Durham: La grandiosa catedral normanda de Durham (que aparece en las películas de Harry Potter), y el cercano castillo que parece salido de un cuento de hadas, constituyen claramente un Patrimonio Mundial. Esta majestuosa ciudad está repleta de tesoros: castillos a orillas del río, parques llenos de ciervos, y museos vivientes que irradian patrimonio industrial; pero eso es tan solo una pequeña parte de los mejores lugares que puedes visitar en Durham. Dato para los aficionados al deporte aquí están locos por el cricket, especialmente cuando llega a la ciudad el torneo de The Ashes. York: Una de las pequeñas ciudades más bellas que podemos visitar en toda Gran Bretaña es, sin lugar a dudas, York, situada al norte de Inglaterra, donde se llega por la ruta este hacia Escocia. En la actualidad se puede constatar el auge medieval de York al visitar su imponente catedral gótica, la de mayores dimensiones al norte de los Alpes, que es conocida como la York Minster. Asimismo, paseando por sus bellas calles podemos constatar que York mantiene un gran ambiente medieval, sobre todo en su famosa calle The Shambles, así como secuelas de su origen romano, con su muralla de casi cinco kilómetros, y de la presencia vikinga, en concreto en su museo Jorvik. Chester: es un pueblo de grandes dimensiones situado cerca de Liverpool, cuya historia se remonta a la época de los romanos, cuando establecieron un campamento para defender las fértiles tierras del río Dee, y ahí permanecieron durante 200 años. Chester es bien conocida ahora como la única ciudad de Inglaterra que todavía conserva su recinto amurallado. Oxford: muchos coinciden en que el mayor atractivo turístico de Gran Bretaña se encuentra en sus pequeñas ciudades y en sus pueblos, donde por sus monumentos y arquitectura se trasladan fácilmente a varios siglos atrás. Oxford, sin dudas es uno de esos ejemplos, es una ciudad donde todas las tiendas, restaurantes y cafeterías tienen un gran encanto, además de un característico ambiente universitario. Eso sí, es una ciudad cara, con precios casi similares a los de Londres. Canterbury: Situado a orillas del río Stour, un hito clave en la historia de Canterbury fue la llegada a finales del siglo VII de San Agustín, enviado por el Papa de Roma para llevar a cabo la conversión de los anglosajones al cristianismo. A partir de ese momento, Canterbury se convirtió en el centro religioso de Inglaterra lo que ha marcado su historia hasta nuestros días. Un buen exponente de lo dicho es que, en la actualidad, el gran atractivo que tiene Canterbury para los visitantes es su imponente catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco Manchester: es una ciudad que a lo largo de su historia ha mantenido una larga tradición industrial, sobre todo con fábricas textiles, pero la crisis de ese sector llevó hace años a un proceso de recon-versión urbanística. Las antiguas zonas industriales se han ido remodelando y han pasado a ser ocupadas por centros culturales, parques o zonas de negocio con edificios muy modernos. Una ciudad llena de relucientes centros comerciales y mercados de moda, también con gran influencia plasmada en la atrayente escena musical. Los Smiths, Oasis, Happy Mondays y muchas otras bandas nacieron aquí. Aquí encontraremos además una fuerte afición por el futbol con el Museo Nacional del Futbol como emblema. Desde esta ciudad nos encontraremos a muy poca distancia de Liver-pool, con un pasado similar a su vecina, ligado a la decadencia industrial, devenida en modernidad. Ciudades rivales y hermanadas por costumbres idénticas, donde se respira Fútbol y se escucha buena música. Además de la imperdible pasada por The Tavern (lugar icónico que vio nacer a The Beatles), el arte callejero de la ciudad merece una pasada de al menos un día. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

